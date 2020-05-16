友邦內地貢獻首超香港 首季新業務價值跌27%遜預期

明報記者 歐陽偉昉

集團昨晨開市前公布季績後，股價輕微低開後轉升，最多升2.6%見68.9元，收市報68.25元，升1.64%。

友邦首席執行官兼總裁黃經輝表示，抗疫措施持續限制面對面的接觸和會面，而面談是該行新業務銷售的主要來源，控制新冠肺炎措施，對中港業務在首季帶來最早和最大的影響。雖然友邦在內地各個代理團隊，均能經數碼工具以遙距方式完成銷售，不過在新業務銷售的過程中，最少一次的面談仍很重要。

黃經輝：3月銷售較2月好轉

對於中國業務，黃經輝表示，今年3月的銷售量仍低於去年3月的水平，不過該行提升包括安全遙距簽名的數碼銷售流程，以及遏制新冠肺炎傳播的措施逐步放寬，使業務走勢較2月時好轉。該行在3月份的銷售中，約有一半是以虛擬面對面接觸形式，並由客戶以遙距簽名完成投保。

「一半銷售虛擬形式簽單」

在今年初中國對外資開放擁有獨資壽險公司前，友邦是唯一在內地獨資營運壽險的外資，目前在7個省市營運。去年12月，友邦申請將上海的分公司改組為全資公司，黃經輝曾指，完成後將有助該行擴展至內地其他地區。黃經輝過去曾多次提及，中國市場終會超越香港，成為該行最大的市場。事實上，在他本月底退任前夕，這項預言成真，而他的繼任人正是來自內險龍頭中國平安（2318）的前壽險業務主管李源祥，可見友邦對中國市場的重視程度。

因應業務量減少引致承保費用超支，友邦首季新業務價值率按年下跌6.9個百分點，至56.6%。年化新保費則按年減少18%，至14.83億美元，計及續期保費的總加權保費收入按年上升8%，至87.96億美元。黃經輝表示，中港以外市場新業務價值在今年首兩個月錄得強勁增長，惟馬來西亞、菲律賓及泰國業務3月份的按年增長動力受到影響。

高盛發表報告，預期第二季新業務價值跌幅或比首季更大，但預期新業務價值明年將大幅反彈39%。高盛指，看重友邦中國業務的增長潛力，認為有助支持其估值，繼續給予「買入」評級及列在確信名單，目標價86元。