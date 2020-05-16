安達臣道首置地收9份標書

新地未有入標競投

入標競投上述地皮的發展商大多以獨資競投，包括長實（1113）、會德豐（0020）、信置（0083）、嘉華（0173）、華懋、佳明（1271），恒地（0012）則伙遠展（0035）及帝國合資入標，另中海外（0688）亦有入標。普縉執行董事張聖典表示，項目有一半樓面須作首置上車盤，同區私樓市場尚未成熟，造價難以估算；另外今季或下季仍有靚地推售，預料部分發展商將保留「子彈」競投靚地。

測量師料有發展商保留子彈投地

安達臣道首置盤地，地皮面積21.71萬方呎，分A區及B區兩個地盤，2個地盤最高合共約108.91萬方呎樓面，預計可建1700伙。賣地章程顯示，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，實用面積250至500方呎。當中標者完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家的資格由政府規定。業界估計，地皮最新估值45.74億至65.34億元，預計每方呎樓面地價介乎4200至6000元。

九龍城廣場再申建850伙住宅

另外，在內地經營房地產、超市等業務的楊立君、余順輝持有的九龍城廣場，再就項目申請改劃住宅。城規文件顯示，業主申請重建2幢31層高（包括5層地庫及1層轉換層），提供850伙，住宅樓面共涉約47.8萬方呎，與2018年申請方案相同；而車位數目則有所增加，由原先的584個，增加11%至647個，涉及9.56萬方呎。

申請人指，過去城規會審理有關申請時，認為申請重點作混合發展是可接受，僅在拆卸和施工階段提供臨時車場的安排，因此，整個發展計劃維持不變，將在拆卸和施工階段提供最多的公眾停車位。資料顯示，楊立君等人2017年8月向「玩具大王」蔡志明以逾50億元購入九龍城廣場。