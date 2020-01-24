3日3盤開價 利奧坊‧曦岸實呎2.43萬 比1期二手價高一成 開放式戶折實464萬入場

明報記者 林可為

樓花期長約17個月的利奧坊‧曦岸，是恒地繼今年1月推出西半山THE RICHMOND後，今年第二個全新盤，昨日起對外開放設於中環國金中心1期的示範單位，明日接受認購。項目首推的100伙，實用197至257方呎，包括28伙開放式戶、72伙1房戶，平均實呎26,086元，價單定價498.8萬至702.7萬元；提供最高即供7%直減折扣，整批即供折實均呎24,260元，較同區樓齡較新的奧城‧西岸、利奧坊‧曉岸現平均二手呎價2.1萬至2.15萬元高逾一成。不過，若與兩年前同系二期利奧坊‧凱岸首批折實均呎2.39萬元則僅高1.5%。

首批100伙 全數可做九成按保

售價方面，93折後即供折實價463.8萬至653.5萬元、折實實呎22,692至26,182元，當中折實價低於500萬元單位有17個。值得留意的是，恒地向採建築期付款的買家只提供1%折扣，若採建築期付款，單位折實價493.8萬至695.6萬元、其中低於500萬元單位有2個，意味全數可承做九成按保。是次入場單位為2座6樓實用197方呎、望會所泳池景的L室，屬開放式戶，採即供、建築期付款的折實價，分別是463.8萬及493.8萬元。

迎海特色戶4213萬沽

恒地營業（二）部總經理韓家輝指出，利奧坊．曦岸明日起接受認購登記，準買家亦可使用「恒基置業通Henderson eHome」流動應用程式遞交認購登記，銷售安排短期內公布。利奧坊．曦岸提供488伙，實用介乎171至687方呎，其中422伙、即86%單位屬開放式和1房戶。另恒地營業（一）部負責銷售的馬鞍山迎海‧星灣御（迎海第3期），透過招標以4212.8萬元沽出16座地下及1樓B室（連車位）；實用2633方呎連1018方呎花園（不連室內裝修），實呎1.6萬元，買家成交期120日。至於明日首輪發售268伙的永泰（0369）青山公路OMA by the Sea，市場消息指過去8日收約1050票、超額3倍，今日截止認購。