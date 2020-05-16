淡馬錫加入Libra 成亞洲首成員

作為亞洲的金融技術中心，新加坡政府一直支持發展加密貨幣技術及金融技術創新。淡馬錫副首席執行官謝松輝稱，成為Libra協會的成員，將能為「創建一個具成本效益的零售支付系統邁向全球性監管作出貢獻」。目前Libra協會的27名成員包括：串流音樂平台Spotify、電商平台Shopify、召車軟件優步（Uber）及Lyft。

WeWork母企首季收入增45%

此外，共享辦公室營運商WeWork母公司The We Company透露，首季收入按年增長45%至11億美元，是其季度收入首次突破10億美元大關。不過上季收入增幅，較過去兩年首季錄得的超過1倍增幅顯著放慢。該公司在全球經營的共享辦公室數量，由去年底的739個增至到3月底的828個，它被拖欠的租金已在4月收到七成以上。自去年秋季擱置IPO，We致力收緊開支，上季燒銀紙速度放慢至4.82億美元，相比其去年第四季耗掉多達14億美元現金。它在首季末所持現金39億美元，去年底為44億美元。

（綜合報道）

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