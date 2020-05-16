銷售數據勝預期 京東股價新高

上季股東應佔利潤10.7億 勝預期

由於疫情期間物流等成本上升，上季季內股東應佔淨利潤按年大跌85%至10.7億元，優於市場預期的1.1億元虧損。非美國通用會計準則（Non-GAAP）下，股東應佔淨利潤錄得30億元，按年微跌9%。首季每股美國存託股份（ADR）淨收益0.72元，去年則為每股4.96元。非美國通用會計準則下，每股收益則為1.98元，去年為每股2.23元。

此外，截至今年3月31日，子公司京東物流運營的倉庫數量錄得730個；包含雲倉庫面積在內，京東物流倉儲總面積錄得1700萬平方米。京東旗下另一子公司、工業供應鏈解決方案供應商京東工業品（JD MRO）則在4月進行A輪融資，預計規模達2.3億美元（約17.94億港元），投資者包括GGV紀源資本、紅杉資本及CPE等。

京東旗下合資公司達達集團（Dada，已在2016年與京東到家合併，又稱達達-京東到家），首季配送網路覆蓋全國2400多個市區縣，京東到家覆蓋全國700多個市區縣。期內，有181家零售商2.4萬家門店使用京東到家管理系統。達達向納斯達克申請上市，股份代號為「DADA」。

（綜合報道）

[國際金融]