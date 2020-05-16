政府顧問：港經濟V形反彈機會不大

港首季GDP維持跌8.9%

政府估計今年基本通脹率預期為2.2%，計算紓困措施後的整體通脹率為1.4%，均較2月底時的預期降0.3個百分點。至於今季表現，歐錫熊表示難以有明顯改善，旅遊業處冰封狀態，出口不會有明顯改善，本地消費亦在5月和6月才出現明顯好轉。歐錫熊指，以樂觀預計，本地疫情繼續受控，歐美經濟重開，加上政府推出紓困措施，香港經濟在下半年會有一定好轉。被問及會否因應疫情變化，將政府在4月底公布的預測全年經濟負增長4%至7%再向下調，歐錫熊預測的範圍較闊，亦包括了不少可能性，因此暫不會再下調。

首季本港失業率為4.2%，為2010年以來新高，而餐飲業失業率更升至8.6%，零售業失業率為5.6%，歐錫熊指失業影響範圍廣泛，建造業失業率為8.5%，文化、補習等亦相當嚴重。他表示，失業率是滯後數據，料會繼續上升。