王冬勝接掌總商會 「現階段最重要有飯開」

樂與梁兆基再共事 總商會續拓海外

王冬勝直言能與梁再共事感到高興，雖兩人都是銀行界出身，但「銀行都是服務企業」，能夠利用好對金融的了解為港商找出機會，例如日前內地公布大灣區金融發展意見，如何讓企業知道及利用好相關機遇，正是其工作。

去年反修例運動期間，總商會曾發聲明呼籲政府回應市民訴求，包括獨立調查。王冬勝未有直接回應會否貫徹相關立場，但表示其任內最大挑戰是怎樣為會員找到新機會，走過經濟困境，亦會充分諮詢會員對政府政策的看法，並如實代會員向政府及社會反映。王冬勝又強調，「無論什麼問題都好，現階段最重要是大家有飯開，有收入」。

王冬勝也認同夏雅朗在卸任主席前所指出，香港受到中美貿易摩擦、社會運動及新冠肺炎疫情三重夾擊，經濟處於艱難時期，加上屬外向型經濟，需要時間與全球經濟一起慢慢恢復，預料過程要2年至3年。

因此，他表示，任內會致力發掘機遇，包括與海外及亞太地區商會溝通，尋找一起發展的可能性，除了跟貿發局合作，總商會也可主動出擊，亦可透過匯豐於世界各地經濟師，向會員講解不同地區的潛在市場；此外他亦希望能多與大學生接觸，透過擴大企業於亞太區機會以提供更多工作崗位予大學生，增闊他們視野。