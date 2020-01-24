五窮月恒指兩周累跌800點

中國股票基金走資33.75億美元

恒指昨續跌，重磅股騰訊收市跌1.9%，報421.2元；匯控（0005）繼續疲軟跌0.3%，收報38.1元；友邦（1299）則升1.6%，收報68.25元。藍籌中以萬洲國際（0288）跌最多，下跌4.5%；其次是中國旺旺（0151）跌2.2%；手機設備股回勇，瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）分別升6.5%及3.2%，為升幅最大的兩隻成分股。

恒指季檢沒變動 國指3出3入

傑富瑞報告亦指出，本周中國股票基金淨流走33.75億美元，當中包括交易所交易基金（ETF）及互惠基金，是自2015年7月以來流出最多的一周。然而，整體債券基金錄得158億美元淨流入，創下12周新高，主要是由於企業債券帶動，當中包括高收益債券及高投資級別債券，分別淨流入62億美元及46億美元；全球貨幣基金亦錄得淨流入360億美元。

同日，恒生指數公司公布季度檢討結果，當中恒指成分股沒有變動，數目維持50隻，但國企指數將加入中國聯通（0762）、世茂房地產（0813）及蒙牛乳業（2319），並剔除新華保險（1336）、中國交通建設（1800）及海通證券（6837），上述變動將於今年6月8日起生效。