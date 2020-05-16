沛嘉首日升七成 建業升逾兩成

【明報專訊】新股市場迎來炒作高峰，昨日掛牌兩新股表現均強勁。未盈利生科股（B股）沛嘉醫療（9996）收報25.8元，較招股價飈升68%。盤中一度曾升77%，全日企穩25.55元以上。最終收市每手帳賺10440元，成今年「賺錢王」。物管股建業新生活（9983）亦延續暗盤強勁表現，昨日高開23%，收報8.37元，較招股價升22.2%。每手1000股帳賺1520元。
建業「頂頭槌飛」帳賺37萬
「頂頭槌飛」方面，認購建業「水位」更高。主要因沛嘉申購數量眾多，「頂頭槌」大戶僅獲配發16手，即昨日收市帳面賺16.7萬元，扣除孖展息後，估計獲利約12.6萬元。
建業方面每張「頭槌飛」最終則獲「慷慨」配發270手，以昨日兩成升幅而言，扣除孖展息有約37萬元利潤。
下周一（5月18日）掛牌的GEM板新股新加坡美食（8496）昨日暗盤飈升九成，收報1.73元，每手2500股，每手帳賺2075元。
另外，內媒報道，騰訊（0700）有份投資的微醫（WeDoctor）計劃5月底向港交所提交招股書，市場預期估值達150億美元（約1170億港元）。
早前據稱微醫出現保薦人「換人」風波，因早期被選定的保薦人之一瑞信，曾擔任瑞幸咖啡IPO主承銷商，因而遭替換，而被花旗取替。