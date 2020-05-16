港新業務價值大降 與內地訪客減有關

高盛：第2季跌幅或更大

新冠肺炎1月起在中國加速蔓延，香港在2月初逐步關閉連接內地的出入境檢查站，內地旅客來港需接受14日隔離，至今仍未取消。高盛估計，去年首季內地訪客業務，佔友邦整體新業務價值25%至30%，由於措施何時撤銷仍然不確定，因此預計第二季新業務價值跌幅會大於首季。

至於本地居民市場，友邦表示因為大眾普遍不願面對面接觸，新業務價值錄得雙位數字下降，高盛估計為下跌兩成。保監局在2月和3月底，分別開放自願醫保和扣稅年金，以及定期保險、不含儲蓄成分的保障型產品在網上銷售，不過友邦指，可透過線上遙距簽名完成銷售的產品，平均保費相對較低而且種類有限。

事實上，另一家內地訪客業務佔比較大的保誠（2378），在周四公布的業務最新情况中表示，較早實施限制措施且內地訪港旅遊大幅減少的香港市場年化新保費減少50%。由於年化新保費減少、利率普遍下調及香港的高價值內地業務貢獻大幅減少，令亞洲新業務利潤整體下滑33%。