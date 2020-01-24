景泰苑未補價售548萬 3年升九成

金匯地產分區經理密雪英表示，景泰苑新一宗成交為中層15室，實用面積493方呎，3房間隔，附有裝修。原業主因打算換樓，故以600萬元於未補地價市場放盤，經議價後，新近以548萬元獲家庭客承接，實呎11,116元，成交價創屋苑新高。原業主2017年以285萬元未補地價購入，持貨滿3年，帳賺263萬元或92%。資料顯示，對上紀錄為低層1室，實用485方呎，曾於去年底以508萬元易手，上述新成交則高出40萬元或8%。

淘大2房660萬 近4個月同類新高

二手交投活躍，九龍灣淘大花園本月至今暫錄12宗成交，平均實呎16,638元，屋苑新近有2房單位以高價易手。利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，淘大花園H座中高層2室，實用面積391方呎（建築面積501方呎），2房間隔，以660萬元沽出，實呎16,880元，成交價為屋苑同類單位自本地爆發疫情以來、近4個月的高位。原業主2016年5月430萬元購入，持貨4年，帳賺230萬元或53%。

十大屋苑半月187宗 按月升八成

各區大型屋苑成交量急增。中原統計，十大屋苑本月上半月錄得187宗成交，較4月份同期的105宗急增78%，亦佔上月全月逾275宗近七成。十大屋苑中，以荔枝角美孚新邨暫錄得最多成交，半月已錄得30宗；其次為沙田第一城，半月暫錄得23宗。不過，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，隨着多個全新盤推出，搶去部分市場購買力，令二手睇樓量回軟。十大屋苑本周末錄得615組預約睇樓，按周微跌5.2%。