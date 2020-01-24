九龍塘雋睿 1房折實668萬起

首批30伙折實均呎2.98萬

永義執行董事官可欣表示，雋睿首推30伙主要分佈於2座，實用228至677方呎，涵蓋1房至3房間隔，現樓示範單位今日起對外開放。首推30伙折實價由667.9萬至2079.8萬元，以整批折實均呎2.98萬元計，較毗鄰主打大單位、華懋旗下賢文禮士的平均實呎約2.3萬至2.5萬元高逾兩成。

中海外1.46億沽海棠路62號洋房

新盤市場昨沽25伙，令本月整體一手成交增至約655宗，其中中海外（0688）旗下九龍海棠路62號，最新透過招標售出10號洋房，實用4386方呎，採5套房間隔，另連花園和天台，屋內設私人升降機，成交價1.468億元、實呎3.34萬元。

另向來「惜貨如金」的恒隆地產（0101），旗下奧運站浪澄灣錄近2年來首宗一手成交，以6238萬元售出7座51樓複式A室，屬實用1464方呎連平台和天台特色戶，實呎4.26萬元，標誌項目自2007年開售以來，全盤1829伙沽清。