經濟

香港地產

會德豐梁志堅：有機會競投安達臣道首置地

【明報專訊】啟德商業地接連流標，外界擔心會否影響今日截標的觀塘安達臣道、第二個港人首次置業先導項目。繼日前華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，會研究競投後，會德豐地產主席梁志堅昨日回覆本報表示，入標的機會很高，雖然條款有較多限制，但將按條款規限出價，並指「各有各計數」。

不過，有測量師則認為地皮仍有流標風險。萊坊執行董事林浩文表示雖然賣地條款複雜，首置單位數量亦多，地區配套不足，仍相信各大發展商仍有興趣，但入標價一定不會高。他預計約有5至8個發展商入標，部分或以合組財團入標以分攤風險，他指若政府按一般住宅地去計算安達臣道地皮價值，不隨行就市，地皮有流標風險。

測量師指有流標風險

林氏指是次截標的反應及成交價具指標作用，讓政府可了解發展商對發展首置盤的意欲，若反應良好，相信政府會在未來一些合適的出售地皮（如東北發展區的地皮）上加入相關「首置」條款，加大發展商參與興建公營房屋的機會。賣地條款顯示，發展商在該幅用地上興建的所有住宅單位，實用面積須介乎約250至500方呎，當中20%須為開放式單位、25%為一房單位、55%為兩房單位。在發展商就項目取得入伙紙後，政府會從所有住宅單位中隨機選定不少於1000個單位作首置單位，包括200個開放式單位、250個一房單位及550個兩房單位。另首置單位設轉讓限制，業主在買入單位首5年內不可出售或出租單位，之後業主須向政府繳付補價才可在公開市場出售或出租。綜合業界估計地皮最新估值45.74億至65.34億元，每方呎樓面地價4200至6000元。

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