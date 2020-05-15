財團申茶果嶺村作公私營發展 規劃署不支持

申建5643伙 公營房屋佔逾九成

資料顯示，申請人為茶果嶺鄉民聯誼會及萬彩國際有限公司，地皮面積49.6萬方呎（包括46.8萬方呎政府地皮），申請改劃成綜合住宅發展，附設零售及政府、機構或社區設施和保育歷史建築，住宅部分佔約243萬方呎樓面，提供5643伙，當中有94%單位屬公營房屋。

晶苑工廈申活化 規劃署不反對

另今日有多宗活化工廈申請，包括因銅芯口罩而「聲名大噪」的晶苑國際（2232），去年就觀塘巧明街71號晶苑工業大廈申請活化，要求放寬地積比，由12倍增兩成至14.4倍，重建為一幢34層高商廈，總樓面19.7萬方呎。規劃署文件顯示該署不反對有關申請，料今日審理可獲「開綠燈」。翻查資料，上述工廈為晶苑國際總部，樓高6層，總樓面約16.43萬方呎，新申請一旦獲通過後，樓面將增加3.27萬方呎。

資策（0497）與麗展（0488）持有麗新元朗中心，項目鄰近元朗世宙，早前亦申請活化，擬建一幢15層高商廈，地下至3樓為餐飲及零售商店，其餘為寫字樓，涉總樓面約46.95萬方呎，規劃署亦不反對，預計獲批的機會高。浸會醫院就觀塘大業街4號的工業大廈，擬重建1幢32層高的物業，作日間門診診所及醫療中心，總樓面約8.64萬方呎，規劃署亦不反對有關申請，預料今日亦可獲通過。