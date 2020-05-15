財團申茶果嶺村作公私營發展 規劃署不支持

【明報專訊】市區地皮罕有，早前有財團就東九龍茶果嶺村連同毗鄰的一幅政府地皮，申請作公私營房屋發展，預料提供5643個單位，城規會將於今日審理有關申請。據規劃署文件顯示，該署反對有關申請，指政府已就申請範圍進行規劃作大型公營房屋及政府社區設施等研究，另申請人亦未有提供相關發展的可行性，故不支持有關申請。
申建5643伙 公營房屋佔逾九成
資料顯示，申請人為茶果嶺鄉民聯誼會及萬彩國際有限公司，地皮面積49.6萬方呎（包括46.8萬方呎政府地皮），申請改劃成綜合住宅發展，附設零售及政府、機構或社區設施和保育歷史建築，住宅部分佔約243萬方呎樓面，提供5643伙，當中有94%單位屬公營房屋。
晶苑工廈申活化 規劃署不反對
另今日有多宗活化工廈申請，包括因銅芯口罩而「聲名大噪」的晶苑國際（2232），去年就觀塘巧明街71號晶苑工業大廈申請活化，要求放寬地積比，由12倍增兩成至14.4倍，重建為一幢34層高商廈，總樓面19.7萬方呎。規劃署文件顯示該署不反對有關申請，料今日審理可獲「開綠燈」。翻查資料，上述工廈為晶苑國際總部，樓高6層，總樓面約16.43萬方呎，新申請一旦獲通過後，樓面將增加3.27萬方呎。
資策（0497）與麗展（0488）持有麗新元朗中心，項目鄰近元朗世宙，早前亦申請活化，擬建一幢15層高商廈，地下至3樓為餐飲及零售商店，其餘為寫字樓，涉總樓面約46.95萬方呎，規劃署亦不反對，預計獲批的機會高。浸會醫院就觀塘大業街4號的工業大廈，擬重建1幢32層高的物業，作日間門診診所及醫療中心，總樓面約8.64萬方呎，規劃署亦不反對有關申請，預料今日亦可獲通過。