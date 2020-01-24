經濟

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DAN 6 凶宅同層戶245萬沽 2年帳賺1.5倍

【明報專訊】疫市下「另類物業」錄短炒獲利個案。荃灣灰窰角街新式工廈DAN 6，曾於2016年3月發生轟動一時的「石棺藏屍案」，有買家事發後以低價購入同層一個單位，持貨僅約2年多，上月以245萬元沽出，帳面大幅獲利逾1倍。

土地註冊處資料顯示，DAN 6的9樓B室，面積493方呎，上月下旬以245萬元易手，呎價4970元。原業主2018年1月以100萬元購入，持貨僅2年多，帳面獲利145萬元或1.5倍。資料顯示，項目9樓D室2016年被揭發石棺藏屍案，而上述成交單位正是凶宅同層。原業主2018年購入物業時，對上一手業主曾帳面蝕讓170萬元或63%離場。

二手市場交投暢旺，居屋再錄破頂成交。市場消息指，馬鞍山居屋錦禧苑B座高層03室，近日於自由市場以583萬元成交，單位實用401方呎，屬2房間隔，附設裝修，呎價14,539元，創屋苑歷來呎價新高紀錄。原業主2016年348萬元已補地價購入上址，現轉手帳面獲利235萬元或68%。資料顯示，屋苑對上呎價破紀錄成交，要追溯至2018年12月，當時A座高層3室，實用401方呎，2房間隔，實呎14464元。

將軍澳半月逾200宗二手成交

另外，將軍澳區本月至今連同公營房屋計、半個月已錄得逾200宗二手成交，佔上月逾310宗的65%。其中，日出康城第2期領都、領峯、領凱本月合共錄得15宗成交，為交投最暢旺的屋苑。至於區內另一屋苑君傲灣本月亦已錄得7宗成交，平均成交實呎16881元。利嘉閣分行經理黃金欽表示，君傲灣最新成交為1座低層K室，實用面積668方呎，3房1套間隔，原業主於今年初叫價1100萬元放盤，其後曾將叫價下調至1050萬元，近日終以1038萬元易手，實呎15,539元，屬近價市價成交。原業主於2013年以652萬元購入，持貨約7年，帳面賺386萬元，物業升值近六成。

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