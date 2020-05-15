恒地擬第四季推啟德項目

林達民料樓市下半年交投回升

除啟德項目外，集團亦擬本季推出元朗唐人新村洋房全新項目，涉16間面積約1700方呎洋房；至於馬鞍山迎海已累售98%單位，套現近330億元，現僅餘下12伙頂層複式戶，17伙地下複式連花園戶，以及34伙高層海景「海天名邸」單位。其中，位於3期迎海‧星灣御的複式單位於今日上午招標，海天名邸單位則因部分單位已出租，明天起將招標出售15伙未有租約的單位，買家可選擇兩種付款方法，包括120天成交期或36個月免息免供優惠。

林達民指，本港樓市在過去半年表現「硬淨」，預料下半年走勢平穩，成交量亦將回升，並形容早前迎海有單位以呎價約1.7萬元成交，實屬「疫情價」，記者會現場更請來女藝人湯洛雯現身介紹屋苑緩跑徑及綠化環境。

利奧坊．曦岸今開放示位

此外，恒地另一項目大角嘴利奧坊第三期利奧坊．曦岸，將於今午3時起向公眾開放位於中環國金一期展銷廳及示範單位，恒地營業（二）部總經理韓家輝指，項目首張價單將於短期內公布，預計最快本月開售。示範單位因應疫情，推出一系列防疫措施，包括要求入場人士必須雙重體溫檢測、佩戴口罩。及在現場提供消毒搓手液。項目共提供488伙，主打細單位，實用面積介乎171至320方呎的開放式及一房佔全盤單位86%。