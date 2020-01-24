一手半月630宗 較上月同期升2.5倍 市場料全月破千宗 4個月來首見

明報記者 林可為

雖然近日發展商集中火力銷售餘貨，但延續4月下旬旺勢，綜合市場資訊和一手銷售網資料，本月截至昨日僅約半個月，新盤市場累錄約630宗成交，其間銷情較突出為兩個新界項目，分別是恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣、新地（0016）大埔白石角雲滙1期，期內分別售約110伙和60伙。

而踏入本月中下旬，「戲肉」將由兩個新界西北新盤主導，其中永泰（0369）周日首輪開售268伙的OMA by the Sea，市場消息指，過去一周累收約950票、超額2.5倍，市場反應不俗。

OMA by the Sea收近千票 超額2.5倍

至於近日多盤出擊的新地（0016），旗下Wetland第2期最快今日正式收票、下周發售之際，項目第1期再錄高價成交，屋苑的別墅11號3、5樓A室特色戶，以1791.34萬元售出，單位實用1237方呎另連平台和天台、實呎1.44萬元。翻查資料，天水圍「樓王」同由Wetland第1期所創，屋苑的別墅8號3、5樓A室特色戶（實用1272方呎），今年1月以1860.5萬元售出、實呎1.46萬元，創區內住宅最高成交價紀錄。

雲滙1期昨推21伙即日沽清

同時，新地同系的大埔白石角雲滙1期，昨以發價單形式推售21伙，開售前接獲約105個認購登記、超額4倍，截至晚上沽清；另同系將軍澳天晉IIIB期則修改價單，當中7個實用面積介乎365至1384方呎的單位、主要屬連平台或複式戶，加價1%至2.6%，維持最高19%直減折扣，最新折實價由814萬至3573.3萬元、折實呎價1.83萬至2.58萬元，下周一（18日）發售。

市區方面，近日銷情提速的保利（0119）啟德龍譽，本月至今錄逾30宗成交，昨最新售出低座第5座2、3樓C22室，屬複式3房連儲物房間隔、實用977方呎，成交價2884.17萬元、實呎2.95萬元。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，未來3個周末將是發展商賣樓黃金檔期，相信新盤銷情會理想，估計本月整體一手成交最終達1500宗，較今年1月疫情全面爆發前為多。