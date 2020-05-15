河內賣地有限供應少 呎價低水 代理料今年樓價可升15% 跑贏胡志明市

陳卓明指出，越南經濟短期雖受疫情影響，但本身確診人數偏低，封城措施已逐步解除，料經濟會見「V形」反彈。疫情爆發初期，內地工廠停工使不少供應鏈斷裂，使不少國家反思依倚賴「中國製造」的問題，預料疫情後會有更多企業遷廠到當地，出現第二波遷移，由以往只是於當地組裝零件到直接生產原材料。

疫情下越南經濟保持正增長

越南首季經濟仍增長3.82%，縱使已是自2010年以來最慢增速，但仍錄正增長算是今次疫情中的亮點所在。海外投資（FDI）也受疫情影響，越南外國投資局（FIA）便公布今年首4個月海外投資大跌15.5%至123.3億美元，投資總金額計最多仍是製造業達60億美元，佔整體近5成，房地產則佔6.65億美元。期內新加坡為越南最大外資來源，其次是泰國、日本、中國內地、台灣及韓國。

受疫情衝擊，越南樓市短線亦見淡靜。陳卓明相信首季欠新盤供應，勢累積了一定購買力，並指當地股市市值小，買樓仍是主要投資方式反映需求大，對後市仍感樂觀。越南地產代理報告指出，今年首季樓市成交創4年新低，其中公寓和入場較低的住宅價格仍相對硬淨，並預計其中河內和胡志明市的低價新盤供應未見增加，之後供應都是以原有庫存為主。

經濟前景仍正面，再加上越南樓本身供應短缺，自利好樓價向上。首都河內的供應原來更少於香港，原因是當地政府要先建成基建才會賣地，同時市場需求龐大，當地公寓價格年均升8%。他指相比起胡志明市，河內呎價較低，同時租金回報較高有約7厘，而且政府政策明顯偏向當地，如地鐵（MRT）率先於當地通車，估計今年樓價增長可望達10%至15%。胡志明市則因早年已累積一定升幅，百萬以下的市中心盤接近絕迹，故料只有5%至8%上升空間。

河內新盤88萬入場

如果有意到河內買樓，陳建議宜選鄰近湖泊的樓盤，皆因當地人與華人同樣相信風水，偏好居於湖邊，豪宅都是集中在還劍湖及西湖，但這些區域早已發展，未來難見有新供應。

越南地產商Gamuda Land與帝皇地產合作推售河內大型綜合項目Gamuda City第2期住宅Central Residence，位處尚未完全發展的Yen So湖地段，整個項目佔地500公頃，將來有地鐵貫穿，並接近大型公共交通交匯處及主幹線三環路。項目第2期共有2605伙，面積由371方呎至1020方呎，入場費88萬起，將於本月30及31日於本港率先開售。

購買海外樓的投資者都關心當地二手市場是否活躍。陳卓明指越南樓市供應少，一般放租後都極快租出，胡志明市的1至2房戶會較快租出，只需1個半星期左右，河內則要2至3星期，3房戶則需近1個月，而買賣方面大約1至2個月都可有承接。他指當地規定本地人只可賣樓予本地人，海外投資者則不受限，但港人一般都會售予外國人，皆因二手買賣差價可以相差15%至20%。另一方面，他指隨工廠遷移到越南，帶動越南盾向上，現時買越南樓有可能重演以往買內地樓放盤的歷史，同時賺取匯價升值。

供不應求 住宅放租數星期有承接

港人對越南興趣的確與日俱增。陳卓明透露，近年本港買家人數年均增長25%，年均約有2500宗成交，買家由以往以廠家及資深投資者為主，轉為多了中產人士到越南買樓，目標以豪宅為多。港人一般愛買2至3房單位，他指3房戶長線升值潛力較大，2房則易租出，後者樓價平均約150萬左右，入場門檻處於中間適宜投資。除了港人，居外網數據顯示，1月時內地人對越南樓的查詢明顯增加，查詢量較6個月平均升了42.9%，為一眾熱門海外置業地點之冠，相信與當地尚未有限購措施，以及兩地的商貿往來增加有關。

明報記者 王俊騏

[王俊騏 海外置業錦囊]