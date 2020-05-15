經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：有資格賣樓的人不多

【明報專訊】有年輕朋友話樓市走勢不佳，經濟環境又唔好，他打算賣掉手上的單位，我問佢打算賣掉哪一個，原來他只得一個自住單位。我話唔好意思，他根本沒有資格賣樓，如果要賣樓，最低限度都要有兩個單位，賣走自住的單位絕對可以，因為還有另一個，就算租了出去，最多等一兩年，待租約期滿便可收回自住，如果只得一個單位，賣走之後就要租樓，倘若樓價唔跌，就一世後悔。

賣走自住樓 隨時後悔一世

年輕朋友話明白，不過他真的認為樓市前景不佳，同輩亦有很多已將自住單位賣走。現在租樓住，不但賣樓賺了錢，而且租金下跌，生活質素反而提高了不少。所以，他亦打算賣走自住單位，以後有機會可以再買回來。如果樓價不跌甚至上升，唯有當自己唔好彩，以後都會租樓住，起碼在這十年八載，生活質素可以提高不少，我認為年輕朋友的賭注很大，真的不敢表示意見，如果我話唔好賣，萬一樓價下跌兩三成，我一定畀佢鬧到失暈，所以只能表示由他自己做決定，其他人是不敢畀意見。

很多人不明白，第一個單位只不過是踏腳石，按正常發展，隔了一段時間，他可以細屋搬大屋。如果沒有第一個單位，一般人很難在第一次置業便買一個700方呎以上單位。我們再睇下一些屋苑，例如太古城，以現在樓價，當中有不少業主根本買不起，不過，他們很多是多年前買入，現在有很大機會沒有欠銀行錢，就算有都不是太多，如果他們在某段時間害怕樓價下跌而將單位賣走，今天就不能仍然住在太古城，如果是遇到財困就冇辦法，但為了貪圖享樂而賣樓就會後悔終身，最後我對那名年輕朋友說，現在他還未有資格賣樓，努力工作賺錢，買到第二個單位之後才夠資格講賣樓。

住宅供不應求 樓價怎會大跌

近日雖然市場劈價連天，但樓價指數不跌反升，很多人包括我自己在內，過去都沒有留意有資格賣樓的人其實不多，就算暫時沒有國內需求，二手樓供應量亦未能滿足到本土需求，樓價又怎會大跌。不過，這並不代表樓市不會下跌，倘若經濟轉壞，令到只得一個單位的業主也要賣樓，樓價就有機會下跌，最後都是那一句，迫不得已要賣樓就冇辦法，如果因為睇淡樓市而賣樓就要三思而後行。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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