譚新強：Too close for comfort 中美次季GDP乏社交距離

現在正適合作一個對A.C.（After Covid）世界狀况的半場報告。其實只可說希望是半場，亦有可能只勉強完成籃球賽的第一節！分三個息息相關的層面：疫情本身、全球經濟，以及地緣政治的變化。因涵蓋範圍甚廣，所以只可粗略分析，在此致歉。

全球疫情終於出現放緩迹象，每天個案增長率已下降至約1.4%左右。是好消息，但我們要清楚明白這並非一個自然現象，是經過很多人工紓緩政策和巨大社會犧牲的暫時成果。社交隔離和經濟停擺等措施，對壓扁感染曲線，證明有效。但我們見到最粗略，最實在的CFR（case fatality rate），比最初所有專家預期高極多的6.9%！

若從另一角度來看，只計已有結果的病例來分析死亡率更恐怖，近200萬宗案例（其餘250萬仍在治療，未知結果），完全康復的比例只有85%，死亡比例高達15%！最高峰時，死亡比例更高達20%！在本以為較先進的西方更差，美國的完結個案的死亡比例仍高企在22%（最高時30%），比利時和不少西歐國家的死亡比例更曾高達40%！

近3個月前，我已指出處理疫情的措施有不同選擇，果斷的盡力壓制，或採取自由的「疫症派對」政策，亦即所「群體免疫」。正確一點來講，政策是一個光譜，沒有一個國家能夠完全壓制，亦沒有一個國家真的完全放手不理。

歐美起初崇尚群體免疫 死亡率仍高

兩個策略方向似乎有利有弊，強硬的壓制手段，減少感染個案，減低死亡人數，這是任何政府的最基本責任，表面上犧牲短期經濟，但其實長期效果可能更佳。群體免疫策略，想法是既然避不了，暫時又沒有疫苗和藥，不如索性什麼都不做，任由病毒肆虐，愈多人得病愈好，不管死亡人數，只冀求盡快達到所謂群體免疫，亦以為這做法所造成的經濟傷害較小。

理論上最佳應對疫情的方法當然是全球各國政府協調政策，但事實證明不可能做到。選擇採取較強硬政策的主要是中國大陸、香港、台灣和韓國等東亞地區，而猶豫不決，浪費寶貴時間而導致較遲和選擇較輕鬆紓緩策略的就包括美國、英國和大部分其他歐洲國家。最口硬的國家可說是瑞典，仍堅持群體免疫為最佳方法。但瑞典的CFR高近19%以上，每一百萬人的死亡率高達332，是中國的100倍，只略低於法國的408。如果這是成功，不敢想像失敗的定義！

群體免疫支持者的最大問題是自以為科學化，但諷刺地與事實恰恰相反！最重要的盲點是不同殺傷力的疫症，有不同的最佳政策平衡點。只有在死亡率非常低的疫症，如chicken pox（水痘），加上幾肯定感染一次就有終生免疫力（其實是永遠感染，日後可變為生蛇，shingles），在尚未發明疫苗和藥物治療前，才有人大膽冒險玩疫症派對。

最初所有人都嚴重低估了Covid的殺傷力。初時專家估計R0只有1.4至2.5，美國CDC的最新中位估計已提升至5。專家本以為初時湖北的3% CFR太高，隨着陸續發現大量輕症，將跌至遠低於1%。發夢都想不到現在仍徘徊在7%的恐怖水平。雖然德國、意大利和紐約州等少數地區，已終於開始進行我呼籲的隨機抗體測試，發現當地感染率高達15%至20%，亦即是IFR確比CFR低很多，但仍接近1%，仍比流感的死亡率高出30倍至100倍以上！而且隨着更多的觀察和研究，Covid病毒遠比原先想像複雜，除襲擊呼吸道外，對血液和神經系統的影響也很大，即使年輕病人的住院率也很高，經常出現血塊凝固和中風情况，連本以為完全不受影響的兒童，都出現類似Kawasaki病的徵狀。

客觀結論已很清晰，對付Covid的手段應從嚴，疫症派對策略完全錯誤、殘忍和接近瘋狂！英美和其他大部分西方國家，初時誤走疫症派對之路，到後來三月中Imperial Report發表後，發現此疫症非同小可，才企圖急轉彎改變政策，可惜為時已有點晚，疫症已散播至接近失控地步。

更可悲的是不少西方政府、傳媒和個人，漠視科學，初時固然拒絕戴口罩，歪曲科學事實，反而說為有害，到近日才勉強承認有效，但特朗普和彭斯仍堅拒戴上，可以想像他們的鐵粉，會否乖乖戴口罩？攜槍上街的機會應該較高！他們已有很多陰謀論，除賴中國外，亦有說病毒是Bill Gates發明出來的，更多人相信Fauci是個賣國賊或為錢出賣靈魂，有些根本不相信病毒的存在！

西方拒隔離病人 「民主」表現難接受

另一嚴重失誤是西方採用的所謂家居隔離，不止無效，簡直接近謀殺全家！數周前看過一篇《紐約時報》的詳細報道，描述意大利的很多家庭慘劇，例如一位婆婆，盡力照顧感染了Covid的中年兒子，但不幸病逝，然後同受感染的丈夫亦死了，而自己也得病，非常可憐。本以為《紐約時報》的結論是家居隔離政策是錯誤的，西方所有國家都應馬上矯正，但原來我徹底猜錯了！《紐約時報》有指出中國採取完全隔離每一個測試呈陽性病人，對控制疫情很有幫助，但它的結論竟然是只有「非民主」國家才可這樣做！意大利和美國等民主國家，病人有選擇留在家中的權利，况且意大利家庭觀念重，堅持一家人同住在一起！如西方不承認家居隔離是錯誤的，反而把「謀殺全家」說為民主的體現，我也無話可說了！難道死亡率高達90%的伊波拉或鼠疫，也應容許病人「民主地」留在家中？這想法比中世紀時更落後。但連西方國家亦已禁止老人院探訪多時，為何阻止家人見年長父母就不違反人權，就符合民主？

到了近日，在美國和歐洲，催促盡快重啟經濟的呼聲已震耳欲聾。但科學上，疫情是否真的已到適宜開放的水平呢？按白宮指引，本來全國封閉應維持至五月一日，但多謝特朗普，在四月十六日，已自打嘴巴發出攻擊民主黨州分的推文："Liberate Minnesota, Liberate Michigan, Liberate Virginia！"毫不意外，不止這三個州分的人馬上上街示威，連多個其他州分的人也開始漠視禁制令，隨意大批人聚集在沙灘、公園和其他地方，大部分州政府亦不遵守白宮要求連續14天個案下跌的重啟指引。

每個地區都面對重開社會將可能帶來第二波疫情的風險。新加坡是個非常嚇人的例子，即使韓國和武漢，最近亦見到一些反彈。香港亦重現個別本地感染個案，但不算嚴重，整體香港處理疫情比絕大部分地區好，實想不通香港人自己給自己27分的道理（積壓150多年的斯德哥爾摩症候群真厲害）。美國以及歐洲重開社會的風險更高，因為從未成功把疫情壓制下去。尤其美國，提早了兩周，混亂地重開極可能將有代價，漏出白宮內部預測，到6月初，每日個案或高達20萬，死亡人數3000！ 希望這預測完全落空，如不幸屬實，不敢想像後果！

美重金救股市 無助失業民眾

經濟前景亦必然跟抗疫成敗有密切關係。無疑今次美國的貨幣兼財政救市政策組合拳，反應速度和規模都遠勝2008年金融海嘯，超過3萬億美元，即GDP的15%。在過去，一年一萬億財政赤字已破紀錄，但只4月的財赤已超過7000億，全年將輕易超過3萬億。成效如何？最成功當然是有助股市反彈30%，更重要是給予航空、郵輪公司、波音和其他很多企業，一個融資的窗口，發債近萬億，最少確保金融系統崩潰的概率極低。

實體經濟又如何？不好意思，股市反彈幫的仍是富人為主，對3000多萬失業的美國人幫助不大。失業率已攀升至近15%，肯定仍未見頂。第二季GDP更誇張，或將閃崩30%，近40%都有可能！如經濟成功重開，當然下半年GDP將有明顯反彈，但如疫情大規模復發，即使政府無意再嚴厲停擺經濟，消費者意欲仍必受影響。線上消費肯定受惠，但無法完全彌補線下損失。

中國情况較佳。因為疫情控制得較好，所以重開經濟亦較順利。據報，整體國內交通使用率，已回復到疫前75%水平。國際旅遊仍然近零，但對刺激本地消費反而有幫助。除此，因擔心中美關係將變得更緊張，中國科技尤其半導體，正加速本地化。如無意外，中國第二季GDP將穩定下來，回升1%左右。另一重點是今次中國已宣布的刺激方案，只約等如GDP的3%，遠比歐美各國小，有人擔心不足夠。我也不能下定論，但明顯中國不想重複2008年的大水漫灌經驗，導致債台高築，且有巨大浪費的情形（反而美國可能出現）。今次中國的刺激政策盡量精準，且嘗試採用新的高科技數碼消費券，順帶推動電商人民幣的流行使用。

照道理，誰能用最少的債務來刺激經濟，而又達到最快和最順暢的經濟重開，誰就是最後相對贏家。暫時中國似有優勢。

今次疫情對地緣政治也肯定有極大影響。毫無疑問，美國將企圖推卸處理疫情失當的責任到中國頭上，中美關係亦必變得更緊張。只希望特朗普明白中國核武數量雖遠少於美國，但用於防守和阻嚇，已綽綽有餘。其他方面的鬥爭，包括貿易、科技、金融、公關和意識形態等，在所難免，但所有競爭力都源於經濟。講得坦白一點，「莫財」就甚麼都做不到。

美國是二戰後70多年來的經濟和金融霸主，兩者是手牽手的。因為美國經濟第一，所以美元就是全球最重要儲備貨幣，所以美國就可隨意「印鈔票」來填補任何財政和貿易赤字，法國前總統戴高樂稱之為"exorbitant privilege"（高昂的特權）。有人指出中國人花了40年時間，憑辛勤和血汗儲蓄下來的外滙儲備就是這3萬億美元，美國不消兩個月，聯儲局就憑空印了3萬億出來（對不起，應稱之為QE），不費吹灰之力。傻瓜才真的會開工廠，真幹活！

不錯，如有此昂貴特權，為何不見風駛盡𢃇？全球三分之二儲備是美元，每天90%以上外匯交易，其中一邊是美元。但這一切都是建基在美國能長期保持經濟一哥地位的假設上。

我已多次指出過第二季度，美國和中國的GDP，將會是前所未見地接近。美國去年GDP約21萬億，中國約14.5萬億，只要美國第二季GDP真的下跌30%，兩國GDP已幾乎一樣，如美國跌更多的35%，中國甚至有可能超越！

我較大膽指出此淺而易見的事實。美資大行的經濟師也知道，但不好意思寫，中國仍想盡量低調，避免招風雨，所以更不會講。但這必然是一個超重要的里程碑。

中國已長期不停追上來，但本來以為仍需7至10年時間，但想不到A.C.後，疫情成為了追趕的催化劑，把時間表縮短了很多。如美國下半年能成功重啟經濟，將重新擴大GDP差距，但仍必比B.C.接近不少，超越的時間表可能縮短至5年不到。假如美國下半年第二波疫情嚴重，經濟重啟受阻，那麼GDP境况就更堪虞。所以亦形成更大壓力要重開，即使犧牲更多性命。

近日美國國會建議第五輪，又3萬億的刺激方案。聯儲局主席Powell亦認為美國經濟或再需政府伸出援手。本來如魔術般，只要多做一點QE，或多舉一些超低利率的國債，不是甚麼問題都迎刃而解嗎？但意外地，特朗普這位過去數十年一直認為借錢和賴帳都是輕鬆事的真正「債王」，竟然對再大幅舉債刺激經濟有所猶豫。會否是因為中國GDP追得太近，缺乏「社交距離」，已變得"too close for comfort"？

在可見將來，人民幣或任何貨幣，都不能取代美元地位。但如美國逐漸失去經濟一哥地位，美元的昂貴特權又能否永遠保持？

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]