經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：「實質董事」舉證門檻高

【明報專訊】近期一宗轟天動地的金融案件，有與訟者提出了一個專門術語，叫「de facto director」（實質董事），不妨在這裏說說。

公司之中有所謂的「de facto shareholder」、「de facto director」和「shadow director」，也即是說，在一些情况下，名義上的股東或董事，不過是人頭，真正的利益/權力，都是在「de facto」的那人手上。至於「shadow」，則只是程度上的區別。

公司背後誰人話事難證實

然而，要舉證誰是「de facto director」，卻不容易，皆因要證明的門檻很高﹕一是公司管治架構容不容許此事的存在，二是公司成員究竟有沒有承認他的身分，三是公司以外的第三者有沒有承認他的身分，要這三個門檻同時成立，方能證實。

英國一宗著名的案例是1961年的證券行Smithton Ltd v Naggar，後者被判無罪，上訴法庭維持原判。

上訴法庭其中的一個理由很有趣，就是說沒有證據顯示出董事局大部分成員都聽Naggar的話。換言之，如果只有小部分成員聽他的話，因為沒有控制到董事局，他都不算是「de facto director」。另一個理由，是Naggar是涉事的母公司的主席，因此他也有履行他在這個職位的責任。

[周顯 投資二三事]

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