劉思明：拓電商增防守力 李寧趁低吸

恒指低開後向下，最多跌390點、低見23,790點反彈，惟升至23,960點遇阻，回試低位，收報23,829點，跌350點或1.45%；國指跌1.51%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.15%、0.81%，相對溫和。大市成交1187億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率18比82（跌多升少），跌逾3%佔下跌股份近兩成；陽燭對陰燭為22比78，大市普遍下跌，沽盤積極且壓力較大。

連續3日跌多升少 宜小心

走勢上，恒指仍處於4月初以來約23,500點至24,600點區間，又或在10天線穿梭，近日下跌再次下試區間底部。不過，日前提過，4月底以來，每兩三日有七八成股份上升後有一日跌多升少，反過來說，近1個月未嘗連續兩日跌多升少，對上一次連續兩日跌多已經是4月16日，連續3日或以上跌多更要回到至3月中旬大跌，意味着3月底反彈以來，大市好少持續跌的多。計及周二略多一半股份下跌，已經連續3日跌多升少，反覆偏好走勢起變化。

本報數據庫追蹤的30個行業，除軟件服務外，全部下跌；軟件服務升約1%，惟只有約一半股份上升，表現最好的行業，股份個別發展；科技器材、航運物流、食物飲品、燃氣供應、教育跌約1%或以下，各有約四成股份上升，表現也較佳。

此外，個別物管、醫療、生物科技繼續火熱，強勢股炒作持續。

個別物管醫療生物科技股續火熱

當然強勢或熱炒股並非全線做好，昨天部分出現回吐，平安好醫生（1833）、康師傅（0322）、希望教育（1765）、碧桂園服務（6098）跌逾2%。李寧（2331）周初逼近多年高位27.7元後調整，可以留意。

面對疫情爆發，李寧旗下店舖於第一季度中階段性關閉，銷售無可避免受到打擊，首季線下渠道（包括零售及批發）錄得兩至三成的跌幅，其中零售渠道跌幅達三至四成，批發渠道跌一至兩成；不過，電子商務虛擬店舖業務持續增長，期內增長一兩成，減輕部分影響，增強業務防守力。

股價方面，3月底以來，李寧拾級向上，每次調整至20天線有支持回升，周初衝高後回調，預計24.5元附近有支持，可趁機吸納；止蝕不用放太遠，連續兩日低收20天線可先行離場。

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[劉思明 數據尋寶]