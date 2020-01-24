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張兆聰：全球游資氾濫 吼黃金ETF

【明報專訊】恒指昨跌350點，收報23,829點，成交金額1186億元。聯儲局主席鮑威爾警告經濟有重大下行風險，加上多名傳奇基金經理認為美股估值過高，甚至是1999年科網泡沫以來最嚴重，美股下跌道指跌逾500點。亞洲股市昨全面下跌，就算是績優的騰訊（0700）也一度倒跌，與周三晚在外圍升逾4%相差很遠，這也是筆者呼籲大家不要高追的原因。市况似乎轉差，但格局還是強弱分明，做淡大市、小注強股是可以考慮的策略。

愈來愈多傳奇基金經理對美股轉趨審慎，新近有Druckenmiller和David Tepper。前者稱推動市場一直上升的流動性很快會萎縮，並指他從未見過股票風險高出潛在收益如此多。於3月份低位準確看好美股的Tepper，認為美股是他看過最被高估的股市之一，只僅次1999年科網泡沫。3月時他表明正買入亞馬遜等科技股，而急速反彈後，他認為大型科技股估值可能已相當合理，而航空、銀行股則更令人憂慮。另外，繼清倉式拋售航空股止蝕後，股神巴菲特在5月11至12日期間，出售了美國合眾銀行約49.77萬股股票。股市大跌過後反彈，股神的部署依然是趁高沽貨。

沽標指羅素 買納指

市場的審慎在於估值，今年盈利跌，指數卻V形反彈，將估值推上極高水平。傳統行業有數得計，估值有一個天花板，但一些新興的業務模式仍在發展中，大家都不知往後空間會有多大，隨時是下一隻Shopify。只要收入能以高雙倍數字增長，大家就願意高追。一天聯儲局仍提供無上限的流動性，科技股仍可偏強。沽標普500指數、羅素2000指數，買納指和一些熱炒的新興股份，仍是可以考慮的策略。

港股方面，恒指仍然在窄幅區間內，強勢股仍是反覆有炒作，但港資股、中資金融股、汽車內房等股份出現進一步轉弱之勢，始終這些都是重磅股份，而強勢股市值普遍不高，也不是指數成分股，指數進一步向下，甚至失守區間下限的可能性正在上升。部署上，也可以做淡恒指、買入一眾強勢股。

中芯已反映利好因素 追入風險高

中芯（0981）首季純利升4倍兼創季度業績新高，股價升9%，創2004年以來最高，但仍未回到當年的招股價。中芯是中美冷戰的得益者，特朗普未來1年繼續打壓華為，台積電也會受到限制，估計中芯來自華為的訂單會增加。但這個故事都廣為市場所知，同時華為出貨量也不好，收入僅升1.4%。筆者不敢說中芯見頂，但現價反映了不少利好預期，現在入市風險較高。

短線可以看看黃金相關資產。金價在每盎司1700美元水平已徘徊多時，保歷加通道開始收窄，暫時仍會在1678美元至1732美元區間波動，但在全球流動性氾濫下，有條件整固完再上。筆者原以為美國暴力印鈔救市會令美元展跌浪，但在疫情下全球都是如此，中國首4月新增貸款9萬億元，社融14.2萬億元，與美國不遑多釀。大家都採取超寬鬆貨幣政策，匯率都是窄幅上落。美元弱勢利好金價，但美元不跌，金價仍有力在流動性氾濫下再上，金價、金礦股都可留意，但筆者較傾向以黃金ETF作為入市工具。

[張兆聰 還看今朝]

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