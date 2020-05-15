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經濟
2020年5月15日星期五
技術取勝
投資策略
長實重組後首盈警 料上半年盈利大減 或礙增派息 李澤鉅：長實資產優質「襟捱」
霍建寧：長和上半年零售利潤減50%
外媒：美阻長和投資以色列海水化淡廠
騰訊首季績佳 匯豐上調目標價至559元
恒指夜期延跌勢 低水389點
沛嘉暗盤升逾六成 每手帳賺近萬 逾28萬人認購僅17%獲分派 券商籲先獲利
開拓藥業截孖展 超購171倍遜預期
生科醫藥股「落鑊」 康寧傑瑞逆市彈一成
標普降匯控評級：不配最高評級
疫情打擊 半島首季出租率跌至14%
2000億MLF無續期 人行：流動性充裕
中央財金四部門︰支持港金融中心地位
基金沽清利豐少袋650萬 股東會翌日即「散貨」 作價低於私有化
國泰：不評論減薪傳聞
疫情關稅夾擊 新秀麗上季勁蝕61億
「不想與習會談」 特朗普：可斷對華貿易 稱可省5000億美元 美股早段偏軟
《日經》：華為旗艦手機 美零件僅佔1%
巴菲特再沽售合眾銀行 持股穿10％
張兆聰：全球游資氾濫 吼黃金ETF
何民傑：疫情助Neflix股價騰飛
技術取勝：統一企業短線宜守7.8元
盧駿匡：巿底轉強 可炒股不炒巿
叙福樓下月派「銀票」吸客
劉思明：拓電商增防守力 李寧趁低吸
周顯：「實質董事」舉證門檻高
譚新強：Too close for comfort 中美次季GDP乏社交距離
湯文亮：有資格賣樓的人不多
河內賣地有限供應少 呎價低水 代理料今年樓價可升15% 跑贏胡志明市
一手半月630宗 較上月同期升2.5倍 市場料全月破千宗 4個月來首見
恒地擬第四季推啟德項目
DAN 6 凶宅同層戶245萬沽 2年帳賺1.5倍
財團申茶果嶺村作公私營發展 規劃署不支持
會德豐梁志堅：有機會競投安達臣道首置地
技術取勝：統一企業短線宜守7.8元
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【明報專訊】創維集團可上試2元（圖）
華虹半導體17.5元阻力不輕（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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