何民傑：疫情助Neflix股價騰飛

受疫情之助，人人在家睇片煲劇，Netflix早前公布，今年首季付費會員數目增加1580萬，總數達1.83億，按年增長22.8%。總營業收益達58億美元，按年同期增長29%。美國以外地區的會員數目亦持續增長，其中有1980萬會員來自亞太區。亞太區在第一季營收佔4.84億美元，按年增長51.3%。疫情下，不少美股股價不斷「沉底」，但Netflix的卻不斷騰飛，市值從2002年上市不到5億美元，到現在已超過1800億美元，其潛力確不能小覷。

回顧電影發展史，錄影帶出租店於上世紀八十年代的出現，一度改變人類觀看電影的習慣，電影業界為抗衡衝擊，就在電影製作上花更多資源發展電腦特技，加強畫面及聲音效果，以吸引觀眾回流戲院。不過，影帶及影碟出租店近十多年間陸續倒閉結業，原因是觀眾已覺得跑到店舖租帶租碟麻煩，倒不如上網下載或在網上觀看來得便利。

作品勇奪奧斯卡 質量俱佳

今日能和電影院角力的，首推當然是Netflix。Netflix除了片種豐富外，自家製作的電影亦在各大電影頒獎禮上展露鋒芒。例如今屆奧斯卡成為Netflix史上入圍最多獎項的一次，共計24個，在最佳電影提名的9部作品中，Netflix便靠着《愛爾蘭人》和《婚姻故事》佔了兩席，雖然最終結果是24個提名僅兩個跑出，只有《婚姻故事》蘿拉鄧恩贏得最佳女配角，以及《美國工廠》奪最佳紀錄長片，但仍可見Netflix的作品已量質齊備。至於新投資的動作片《驚天營救》，4月份在網上首播，累積觀看人次已突破9000萬，刷新Netflix最高觀眾紀錄，亦可見Netflix愈來愈掌握觀眾的口味。

肺炎疫情恐怕短期內未能完全平息，打工一族未來一兩年或不時又要轉為在家工作，繼續在家中尋找娛樂，加上家庭影音設備不斷提升，聲音畫面與戲院的差距愈來愈近，為Netflix進一步發展創造理想條件。至於戲院日後是否要放進博物館成為大眾的集體回憶，相信還有一段長時間，但可以肯定的是，戲院行業很難再回復當年之勇。Netflix現價周三收報438美元，會不會是另一間騰訊（0700）？

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[何民傑 錢本善]