巴菲特再沽售合眾銀行 持股穿10％

目前巴郡仍持有美國合眾銀行1.5億股。該銀行的股價今年迄今跌約五成，遠超標普500指數的12.7％跌幅。巴郡上月初也沽出價值約3090萬美元（約2.4億港元）的紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）股票，使巴郡對其持股降至10%以下。

利率長期低企 銀行難盈利

巴郡未有趁今次疫情在股市出手撈底。對冲基金大佬、Appaloosa Management創辦人泰珀（David Tepper）亦看淡銀行股，認為長期利率低企，令銀行幾乎不可能盈利。他形容，美股目前被高估的程度，是他歷來所見的第二高，僅次於1999年的科網泡沫時代。標普500指數的預測市盈率已升至20倍以上，是2002年以來最高。泰珀認為，亞馬遜、facebook、Alphabet等科技巨企的股價，可能已被充份估值。另一對冲基金名宿德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）亦警告，目前的股市風險回報率可能是他職業生涯中最低，政府的刺激計劃仍不足以解決現實的經濟問題。

（綜合報道）

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