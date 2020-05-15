「不想與習會談」 特朗普：可斷對華貿易 稱可省5000億美元 美股早段偏軟

在截至5月9日當周，美國再有接近300萬人首次申領失業救濟，高於分析師預期，突顯疫情對就業市場的持續影響。雖然每周申領數字已連跌6周，但每周的跌幅差距愈來愈小，有分析預期這意味着失業人數將持續高企。Bleakley顧問集團稱，申領數字仍然驚人，但隨着未來數月更多職位重新開放，申領人數可望減少。由於企業重新招聘難望一蹴而就，持續申領數字在未來一段時間仍會較高。聯儲局主席鮑威爾早前警告，由於企業收入低迷，可能出現企業破產潮，就業市場的改善步伐可能因此大幅放緩。

再增300萬失業大軍

疫情下經濟前景不明之際，特朗普威脅要向在美國境外生產商品的美企開徵新稅，反映其政府可能透過增加貿易壁壘，推動製造業供應鏈從中國等地回流美國。特朗普向《霍士商業網絡》稱，加稅將會是促使商界將生產活動回流美國的「誘因」。他沒有說明這些誘因將會是新的關稅，或其他形式的稅收，相關改動可能需要國會通過。

暗示或加稅逼美企回流

特朗普稱，試想像若美國增設一些關卡，蘋果公司將可能重返美國製造全部產品。當被問及會否考慮給予美企減稅優惠，以吸引它們將生產業務遷回美國，特朗普聲言，把製造業務回流美國，是美國企業的責任，如果它們不這樣做將面臨加稅，在美國境外生產的貨品將面臨更多稅收。目前美國已向價值3700億美元的中國貨徵收多達25%關稅。

空巴擬裁走逾萬員工

根據美國商務部的數據，截至1月，即疫情在美國蔓延前，特朗普向中國實施的關稅，已使美國企業蒙受460億美元的損失。多個商業團體呼籲特朗普至少暫時降低關稅，以緩解企業在疫情下所面臨的經營壓力。

環球航空業受創，飛機製造商空巴正準備裁員。彭博社引述知情人士稱，空巴開始跟多國勞工組織商討裁員。英國傳媒稱，空巴的裁員幅度可能與波音的裁員計劃相若，相當於總人手一成。這意味空巴所僱用的13.4萬員工，逾1萬人可能被裁員。

（綜合報道）

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