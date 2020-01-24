經濟

基金沽清利豐少袋650萬 股東會翌日即「散貨」 作價低於私有化

【明報專訊】利豐（0494）剛於周二（12日）通過私有化議案，將於月底告別港股。持股逾一成、有力否決整個私有化計劃的基金股東Silchester International在股東會上雖未有投票反對，但翌日即以低於私有化作價提早將持股「清倉」，套現約11.6億元；以私有化作價相比較，少袋逾650萬元。

明報記者 鄧偉忠

根據聯交所申報資料，Silchester申報於利豐股東會通過私有化翌日，沽售所持全部約9.32億股利豐股份，每股平均價1.243元，套現約11.6億元。由於利豐已敲定私有化，Silchester實際上可以每股1.25元將持股向今次提出私有化的馮氏家族為首財團出售持股，並於6月1日收取款項，以售價相差0.007元計，Silchester選擇提早僅約半個月沽貨，卻少收約652.1萬元。

有力否決私有化 惟沒投反對票

今次利豐獲馮氏家族提出私有化，Silchester因持股10.9%有力否決議案，其意向一直被視為關鍵。事實上，Silchester在3月底回覆傳媒查詢時，雖然指出會「在適合時考慮私有化方案好處」，但又刻意提到，對提前以接近私有化每股作價1.25元出售股份「持開放態度」。

平均股價計 帳面或蝕逾14億

翻查資料，Silchester於2017年7月首次申報持有利豐股份，以每股均價2.8615元買入627.5萬股，持股比例增至5%，其後兩年基金不斷增持，至2019年5月持股突破一成，不過利豐股價卻持續下滑，雖然基金未有披露全部買入價格，但以其間利豐平均股價約2.8元計，不論接受私有化抑或自行提早沽貨，Silchester帳面虧損都超過一半，金額或超過14億元。

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