經濟

中央財金四部門︰支持港金融中心地位

【明報專訊】人行、銀保監、中證監及外管局昨發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，並合共提出30條意見，提到要支持鞏固和發展香港國際金融中心地位。當中指出，將擴大各行業在大灣區的對外開放，並開展跨境人民幣再保險業務等。

擬擴大開放大灣區保險業

《意見》指出，當局建議擴大保險業的對外開放，包括支持外資在大灣區內設立保險公司，符合條件的港澳保險機構可在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴設立經營機構，並支持保險公司於區內建立資產管理、營運、研發、後援服務、數據信息等總部，同時提到研究在內地與港澳關於建立更緊密經貿關係安排（CEPA）協議框架下，支持港澳保險業在區內地設立保險售後服務中心，同時開展跨境人民幣再保險業務。

與此同時，當局支持完善跨境機動車輛保險制度，對經港珠澳大橋進入廣東行駛的港澳機動車輛，實施「等效先認」政策，將跨境機動車向港澳保險公司投保責任範圍，擴大至內地的第三者責任保險保單，視同投保內地機動車交通事故責任強制保險。

另外《意見》又指，將加強開展跨境貿易業務和投融資的便利程度，包括支持內銀向港澳機構或項目發放跨境貸款，而港澳銀行的內地分支可為區內建設提供貸款服務，及探索建立跨境理財通機制。

相關字詞﹕港珠澳大橋 一國兩制 國際金融中心 保險業 《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》 外管局 中證監 銀保監 人行

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