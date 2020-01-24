2000億MLF無續期 人行：流動性充裕

44天沒逆回購投放

今日（周五）是人行實施第二次定向降準的時間，同樣釋放長期資金2000億元，或影響MLF投放。不過MLF除了為銀行提供資金，亦為當月市場報價貸款利率（LPR）的參考指標，天風證券分析師孫彬彬認為，毋須為昨日MLF不續期過分擔憂，他認為人行或會在20日公布LPR結果前投放MLF。

興業證券發表報告指出，這正反映資金流動性的7天期存款類機構質押式回購利率（DR007）自首季以來持續下跌，區間中樞續見新低，顯示雖然逆回購自3月底暫停，不過人行定向降準和降低超額儲備利率對寬鬆資金已有明顯作用。加上首季政府加強財政政策力度，為銀行帶來資金流動性，因此人行沒有迫切需要增加銀行短期流動性。

人民幣中間價昨報7.0948，較前日下跌73點子（1元等於10000點子）。截至晚上10時，在岸人民幣報7.0957，下跌46點子，離岸人民幣報7.124，下跌138點子。