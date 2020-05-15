疫情打擊 半島首季出租率跌至14%

客戶平均收入按年跌85%

集團認為，預期酒店業今年夏季以至下半年仍會面對具大的挑戰，對疫情在未來數月內可受控抱有希望，並期望貿易戰的影響也會慢慢減退，正積極為旗下仍暫時關閉的酒店和物業，籌劃復蘇的策略。集團又指，仍關注香港的政局，以及在2020年夏季可能持續出現更加劇烈的社會動盪。

大酒店主席米高嘉道理指出，新冠肺炎於今年首季在全球造成巨大影響，位於紐約、芝加哥、巴黎、東京、曼谷、馬尼拉的半島酒店需要暫時關閉。香港、北京、上海及比華利山半島酒店則繼續營業，只是減少營運規模，部分設施也要暫時關閉。關閉該等酒店的措施預料將延續至今年的5月和6月。泰國鄉村俱樂部和鶉園高爾夫球會也暫停開放，只有高爾夫球場的部分近日才恢復有限度的營運。

大酒店於2月發盈警，當時預期上半年盈利及基本盈利將遠低於2019年中期，第一季度將會出現經營虧損。米高嘉道理表示，鑑於現時情况，若沒有出現任何重大的變化，預期該等負面的影響在可見的將來仍然會持續。現時以保障員工的工作及生計為首要目標，也同時盡力控制成本。