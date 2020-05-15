經濟

標普降匯控評級：不配最高評級

【明報專訊】國際評級機構標普昨宣布，將匯控（0005）的信用評級降至「A-/A-2」，前景展望為「穩定」，主要是由於預期匯控盈利前景將在較長時期內持續疲弱，加上廣泛的重組計劃及外部經營困難等因素所致（見表），認為匯控不配擁有全球最大銀行中最高的信用評級，又指若今明兩年集團的信貸損失較目前預期嚴重，不排除會再降級。

料盈利前景長期持續疲弱

標普指出，雖然匯控的業務分散，但仍無法避免因採取防疫措施而引發的全球經濟下滑，加上低於預期的利率環境及信貸成本增加，預計集團盈利前景將保持疲弱，因此已將匯控的信用評級從「A/A-1」下降至「A-/A-2」，其在歐洲及北美的主要營運子公司的信用評級，亦從「AA-/A-1+」降至「A+/A-1」。

匯控於今年2月宣布的3年重組計劃，旨在解決其英美業務表現不佳的部分，銀行亦正在簡化其內部管理結構。

倘信貸惡化 不排除再降級

標普指，儘管集團可以主動降低成本並改善其資本配置，整體重組轉型並不容易；即使全球經濟將於明年強勁復蘇，但匯控的外部經營環境困難，包括最近中美貿易摩擦再次升溫及香港社會動盪等，都將再成為影響匯控的關鍵因素。

不過，標普表示，即使匯控主要業務地區的經濟風險有所上升，其資產負債表仍相對強勁，風險敞口或將保持彈性，認為匯控的前景「穩定」，然而假設集團今年和明年的信貸損失較目前的預期嚴重，不排除會再降級，除非匯控能展示重建收益的清晰路線，同時又保持穩健的資產負債表指標，標普才會考慮調高評級。

相關字詞﹕中美貿易 社會動盪 利率環境 信貸損失 重組計劃 盈利前景 信用評級 匯控 標普

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