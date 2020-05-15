沛嘉暗盤升逾六成 每手帳賺近萬 逾28萬人認購僅17%獲分派 券商籲先獲利

明報記者 蕭嘉聰

沛嘉醫療昨天暗盤表現強勁，於三大暗盤市場均企穩25元以上收市，其中於富途交易場表現最好，最高曾見28.1元，較招股價15.36元大升逾八成，收市仍升65.7%至25.45元，每手1000股，不計手續費淨賺10,090元。至於在輝立及耀才，沛嘉收市仍分別升64.7%及63.7%，報25.3元及25.15元。

富途暗盤最高升逾八成

該股共接獲444張「頂頭槌」飛，每張獲分派1.6萬股或16手，以孖展息率2.38厘借九成計，6日孖展息約4.12萬元，沛嘉首日升逾16.86%便可「回本」；假設今日以富途暗盤價24.45元收市，每張「頭槌飛」扣除孖展息後，將淨賺約12萬元。

信誠：長揸要有「心理準備」

信誠證券聯席董事張智威指出，沛嘉公開發售超購1183倍，加上中籤率比率低，投資者獲分股份較少，相信首日升幅可達六至七成。他認為，雖然不少生科股上市後仍錄升幅，「唔敢講（沛嘉）長遠唔升」，但研究有突破性的發展才會有明顯升幅，投資者長線持有要有心理準備。

致富證券證券業務主管郭家安認為，由於沛嘉分配結果較分散，就算孖展入飛可能只獲數手，大戶或於今日再掃貨，開市股價或先升再回軟。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，沛嘉昨暗盤表現已「超額完成」，始終近日市况不穩，料今日表現與暗盤相若，不建議無貨投資者今日追入，因未來仍有不少新股可留意。

建業地產（0832）同系物管公司建業新生活亦獲11.7萬人認購，公開發售共超購約141倍，一手中籤率25%，10手穩獲1手。該股於輝立暗盤表現最佳，收市報8.28元，較招股價6.85元升20.9%，一手1000股，不計手續費淨賺1430元，耀才及富途分別收報8.18元及8.16元。

建業新生活10手穩獲1手

郭家安預計，該股今日料升兩至三成，物管股大多隨着時間長升長有，惟本月傳有另一焦點股京東來港第二上市，投資者可先獲利再保留資金抽京東。張智威表示，建業新生活暗盤升幅高過預期，如果今日升10%可追入，至20%再獲利離場。