恒指夜期延跌勢 低水389點

美國總統特朗普昨晚表示，為懲罰中國隱瞞新冠肺炎信息，可以考慮切斷與中國的一切關係，美國亦可節省5000億美元。美股昨晚開市再報跌，恒指夜期延續跌勢，截至昨晚10時報23,441點，低水389點。

特朗普指可斷與中國關係 美股昨晚續跌

北水通過港股通淨流入40.76億元，中國飛鶴（6186）錄得21.67億元淨買入，內地再爆假奶粉事件，加上有私募基金以每股13.25元大手沽出2.925億股，作價比前日收市折讓10.95%，飛鶴昨跌10.89%，收報13.26元，北水乘機撈貨。

特朗普發表不利中美貿易協議言論後，出口股首當其衝，申洲國際（2313）跌4.64%，為表現最差藍籌，創科實業（0669）跌2.97%。科網股續有資金追捧，美團（3690）升2.88%，收報121.5元再創新高；騰訊高層指閱文（0772）續探索免費閱讀模式，閱文升9.49%。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，股市目前每日隨消息好壞在23,600點至24,600點區間內反覆，後市焦點會轉至兩會，留意對中國經濟的定調及對行業推出政策。