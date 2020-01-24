恒指夜期延跌勢 低水389點

【明報專訊】雖然騰訊（0700）早段做好，但美國聯儲局主席鮑威爾周三警告美國經濟將出現二戰以來最惡劣的衰退，美股連跌3日，外圍氣氛利淡下，港股低開142點後，早市跌幅進一步擴大，最多跌390點失守二萬四，中午前跌幅一度收窄，但收復二萬四失敗後再度走弱，恒指收報23,829點，跌350點或1.45%。國指跌1.51%，收報9687點，主板成交1186億元。
美國總統特朗普昨晚表示，為懲罰中國隱瞞新冠肺炎信息，可以考慮切斷與中國的一切關係，美國亦可節省5000億美元。美股昨晚開市再報跌，恒指夜期延續跌勢，截至昨晚10時報23,441點，低水389點。
特朗普指可斷與中國關係 美股昨晚續跌
北水通過港股通淨流入40.76億元，中國飛鶴（6186）錄得21.67億元淨買入，內地再爆假奶粉事件，加上有私募基金以每股13.25元大手沽出2.925億股，作價比前日收市折讓10.95%，飛鶴昨跌10.89%，收報13.26元，北水乘機撈貨。
特朗普發表不利中美貿易協議言論後，出口股首當其衝，申洲國際（2313）跌4.64%，為表現最差藍籌，創科實業（0669）跌2.97%。科網股續有資金追捧，美團（3690）升2.88%，收報121.5元再創新高；騰訊高層指閱文（0772）續探索免費閱讀模式，閱文升9.49%。
駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，股市目前每日隨消息好壞在23,600點至24,600點區間內反覆，後市焦點會轉至兩會，留意對中國經濟的定調及對行業推出政策。