經濟

騰訊首季績佳 匯豐上調目標價至559元

【明報專訊】「股王」騰訊（0700）交出亮麗的首季成績表，一眾大行紛紛上調其目標價，騰訊昨日高開3%，早段曾高見447元，惟其後表現偏軟，午後更曾倒跌，全日只升0.23%，收報430.6元，較隔晚ADR折合收市價448.22元低3.9%。全日成交金額143.45億元，此外騰訊錄得2858萬元北水淨流出。

匯豐環球研究將騰訊目標價由511元上調至559元，該行表示，內地復工將令騰訊遊戲增長恢復正常，網上廣告及雲業務近期面臨阻力，但騰訊確認夏天推出《地下城與勇士》手遊，加上王牌手遊《王者榮耀》及《和平精英》熱潮持續，預料可抵消上述影響。該行又稱，除了手遊，騰訊下一個催化劑將是線下支付活動恢復，支付利潤率提高，金融科技業務將轉向更高利潤的財富管理和貸款收入，消費恢復將帶動廣告拐點。

內地復工礙手遊 花旗：次季難維持高增長

野村上調騰訊目標價至531元，該行認為，手遊前景依然穩固，其強勁勢頭或會持續更長的時間，原因是首季所產生的強勁遞延現金收入；海外各國實施居家令，刺激遊戲收入；騰訊即將發布手遊大作，估計今年網絡遊戲總收入將按年增長31％。此外，廣告業吹起逆風，但騰訊社交廣告表現應比同業更具彈性。野村提到，騰訊管理層對內地廣告業前景態度謹慎，原因是跨國企業次季起大幅削減全球廣告預算，騰訊廣告總收入中約18％來自媒體廣告，媒體廣告依賴上述廣告客戶，預計媒體廣告繼續疲軟，但騰訊社交廣告更彈性，估計全年廣告總收入按年增長23％。

花旗將騰訊目標價由495上調至530元，但認為隨着內地復工，遊戲、數字內容以及社交網絡線上時間花費將減少，此外次季需面對廣告預算削減，惟管理層表示會減慢遊戲變現力度，確保遊戲可有更長的生命周期，相信其增長勢頭可維持穩健，但難以維持首季高增長。

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