外媒：美阻長和投資以色列海水化淡廠

美國務卿到訪 以總理擬額外增審核程序

據英國《金融時報》引述以色列官員報道稱，美國國務卿蓬佩奧周三（13日）閃電訪問以色列與總理內塔尼亞胡會面，其後即傳出內塔尼亞胡擬要求在審核長和參與海水化淡項目競標時，額外增加審核程序。據報道指出，由於Sorek B的位置接近以色列軍事基地Palmachim（帕勒馬希姆），美軍亦常於該處測試武器，觸動美國神經。報道又稱，以色列或因不想捲入中美緊張關係，可能拒絕「有中國背景企業」競標。長和沒有回應有關報道。

長和系早已涉足以色列市場，1990年代末開始參與發展流動通訊網絡Partner Communications，當時長和系仍未重組，集團透過和黃旗下和記水務於2011年參與當地五大海水化淡廠之一的Sorek A項目建設，建設費用逾4億美元。後來長和於2009年出售Partner Communications股份，並於2017至2018年以2.203億美元Sorek A項目予當地公司IDE Technologies等。市場曾經傳出，長和擬在Partner Communications今年初上市時認購其新股，最終未有落實。如今其在參與Sorek B時又遇阻滯，因此能否重返以色列市場屬未知之數。

除長和之外，當地政府資料顯示，IDE Technologies亦是競標財團之一，但是參與競標時要出售Sorek A股權。

中美關係惡化下，長和系近年在海外參與競購項目已不時遇阻，例如競購澳洲APA管道項目就曾因監管機構阻攔，最終未有得手。