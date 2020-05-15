經濟

霍建寧：長和上半年零售利潤減50%

【明報專訊】除長實（1113）外，長和（0001）業務亦受疫情打擊。長和聯席董事總經理霍建寧昨日出席股東會後表示，受到新冠肺炎疫情影響，其中由於內地及歐洲門店先後關閉，預料上半年整體零售業務利潤將按年減少約50%。

亞洲店舖收入可補歐洲損失

霍建寧表示，內地屈臣氏店舖於1月、2月時一度有95%店舖需要關閉，但很多已在3月重開，4月銷售額更相當於疫情前的80%。香港、亞洲的店舖收入更可彌補歐洲及英國零售店舖因為未能營業所帶來的損失，集團整體零售業務上半年的利潤，預計會按年減少約50%。歐洲的店舖近日重開，首數天的營業額甚至比去年高50%及100%不等，若能夠繼續營運下去，他相信零售業務下半年的成績「可以令人接受」。

近期油價下跌，連累赫斯基能源出現虧損，甚至要作很大的資產減值，但是有關損失，可以由澳洲的電訊業務完成合併後所產生的出售收益所彌補。

英電訊生意料不出一年奪領導地位

基建業務方面，疫情期間表現穩健。另在抗疫期間多了人留在家中，電訊服務的使用量增加。當中意大利、愛爾蘭和奧地利的4G網絡為當地最好，大部分已準備好可以推行5G服務，其在英國擁有最多5G頻譜，未來會全速建設網絡及推出服務，預料不出一年在英國的電訊生意，會由守勢變為領導地位。

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