經濟

長實重組後首盈警 料上半年盈利大減 或礙增派息 李澤鉅：長實資產優質「襟捱」

【明報專訊】受疫情全球大爆發拖累，長實（1113）昨日發出自2015年重組後的首次盈警。集團估計，由於中港兩地首季售樓業務收益表現互相抵消，但酒店業務及英國酒吧收益錄得負數，以及所持房地產信託權益市值大跌，倘情况持續至第二季，上半年盈利將大幅下跌，同時或意味長實上市後一直保持增長的派息紀錄可能受到影響。不過，主席李澤鉅昨日在股東會上形容，長實是「世界上最襟捱嘅企業之一」。同時由於集團現金充足，可以把握本地或海外的（併購）機會。

明報記者 陳偉燊

長和系於2015年重組，其中地產業務及飛機租賃業務以長實名義重新上市，雖然2019年度因欠缺前一年高價出售中環中心收益而盈利下滑，但每年每股派息保持按年遞增，由2015年每股股息1.4元，至去年度增至每股2.1元（見圖）。不過，長實持有3家房託市值減少屬非現金性質，酒店業務貢獻亦較小，今次盈利下跌會否影響派息，仍有待觀望。李澤鉅昨日表示，他和父親頻頻增持長實，反映對集團有信心，但不能預告將來會否繼續增持股份。派息方面，集團在發展中不忘穩健，考慮到平衡盈利增長、信貸評級等因素下，維持派息。

稱平衡各因素 將維持派息

翻查資料顯示，售樓業務佔長實2019年度近六成收入，同期酒店業務在2019年度全年貢獻收益13.71億元、英國Greene King的酒吧業務由去年10月至12月貢獻收益5.55億元，另其持有匯賢（87001）、置富（0778）及泓富（0808）3家房託權益共市值109.25億元，直至昨日止市值只餘79.11億元，帳面損失約30.14億元。

在昨日的股東會上，李澤鉅不諱言，受到疫情影響，集團包括酒店、飛機租賃及酒吧等業務均受影響，但是集團財務非常穩健，負債率亦處於低的個位數字，並形容公司是「世界上最襟捱嘅企業之一」，相信疫情過後，世界經濟復蘇，這些受影響的資產可以很快恢復過來。同時有危亦有機，由於集團現金充足，到時有機會可以把握本地或海外的機會。

日出康城Sea to Sky定價不受疫情影響

李澤鉅指出，旗下民生收租商場佔比較較大，在減租方面不會一刀切，會逐一視乎個案處理。另因為其收租物業未有在升市時全數將估值收益入帳，在當前估值下跌時所受壓力不大。旗下酒店有較大比重以長租客為對象，面對壓力亦較小。在港售樓方面，他說，日出康城第8期Sea to Sky會貼市推盤，定價不會因為疫情而受影響。飛機租賃業務有一半業務為經營內陸線及短程線的窄體機為主，多簽長約並如常交租，另一半客戶卻查詢能否延長租期，預期該等租約或要重組。Greene King酒吧業務，他相信疫情過後會很快復蘇。

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