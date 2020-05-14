大灣區居民評香港「四不」 料與社會運動有關

多認為澳門較香港「安全」

調查結果顯示，大部分受訪的大灣區居民認為香港是「經濟發達的城市」（83%同意/非常同意）、「高度國際化的城市」（85%同意/非常同意）、「購物天堂」（84%同意/非常同意）。但當被問及香港是否「安全的城市」、「包容的城市」、「友好的城市」及「社會管理做得很好的城市」時，大灣區內地居民大多對香港抱有「負面」評價及印象。

作為比較，大灣區居民較肯定澳門作為一個「安全」（近70%認同）、「包容」（近72%認同）、「友好」（近74%認同）的城市，又肯定澳門是「社會管理做得很好的城市」（70%認同）。

莫家豪指出，是次調查收回有效問卷達1040份，當中有七成受訪者曾到訪港澳，熟悉港澳的情况。

對於調查顯示本港在「安全」、「包容」、「友好」及「社會管理」等方面評分不及澳門，莫家豪相信原因是在去年6月起爆發的反修例運動期間，大灣區內地居民曾到訪本港，或透過電視等媒體獲得新聞資訊，感覺本港局勢變亂。

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