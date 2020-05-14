嶺南大學副校長莫家豪：三招增供應穩樓價 予青年盼望

記者邀請莫家豪本周一接受訪問，原意是請他分享大灣區9個內地城市居民對港澳評價的研究結果（見另稿）；由於記者在2006年曾經在嶺大附近的屋苑疊茵庭居住近一年，是次訪問莫家豪亦提早數小時抵達屯門，透過經紀參觀多個樓盤，發現疊茵庭兩房單位入場費已升至500多萬元，是2006年約100萬元的5倍多，而同區較偏遠、位於「龍牀盤」菁雋附近的30多年樓齡單幢樓，實呎約300方呎，最低售價單位亦接近400萬元。代理指出，過去多年本港住宅供應一直追不上需求，隨着美國聯儲局在今年3月減息至零水平，加上本港新冠肺炎疫情近日亦受控，區內樓價現時價量齊升，她當日已促成兩宗成交。

近年本港樓價飈升至脫離港人、尤其是年輕人的購買力，令社會怨氣大增，而在疫情稍為緩和後，不少年輕人周日便再次走上街頭抗爭，記者在訪問中臨場邀請莫家豪分享對此問題的看法，他亦欣然接受。

兩子女大學畢業 了解年輕人置業難

在日常教學工作中，莫家豪與不少本港年輕人接觸，而且他的兩名子女亦已大學畢業投身社會工作，故他十分了解年輕人的想法，指現時本港樓價已明顯偏高至脫離年輕人購買力，「復活節假期我曾到科學園參觀，其間地產代理也向我招手參觀新盤，我睇樓後亦嚇一跳，一個面積200多方呎單位呎價高達2萬元，年輕人怎麼可以負擔呢？今時今日大學生畢業後的第一份工月薪2萬元已經很好，15,000元已算不差，很多只是介乎13,000至14,000元，他們要儲錢多久才可買樓呢？這些怨氣我是很明白的」。

雖然莫家豪兩名子女現時薪酬均不錯，但他們同樣覺得要買樓十分困難，故他亦坦言，「如果從買樓的角度看，年輕人真的覺得無甚希望」。有些人可能反駁：人生是否一定要買樓呢？莫家豪認為，目前不少年輕人從小都在一個安舒的環境生活，他們很自然會期望將來可擁有自己的居所。

不填海或發展郊野公園 供應難達標

莫家豪十分同意台灣高雄市長韓國瑜的觀點，「我們這些幾十歲的人應該多為下一代做點事，予年輕人盼望」，故他強調，本港房屋問題一定要解決，才可令年輕人覺得有希望，而他相信，港府透過填海或發展郊野公園邊陲地、大幅增加住宅土地供應，是壓抑樓價最有效的方法，希望環保團體及其他持份者能夠給予空間：「雖然我並非房屋政策的專家，但有些道理是很簡單的，既然港府有必要增加住宅土地供應，香港某些朋友能否放寬些、給一點空間呢？ 我覺得填海是增加土地供應最簡便的方法，只要合理便可以填海，新加坡一半土地也是來自填海，雖然填海也要十年後才有土地供應，但我們與其繼續內耗，不如及早把將來可供發展的土地擴大。

「即使我們不去碰最綠的（郊野公園核心）土地，可否研究在郊野公園邊陲地帶建屋呢？本港現時土地中僅幾個百分點作住宅用途，另有近40%是（已撥作郊野公園用途）不可以發展的，這個框架若不改變的話，任何人作特首或政府官員也難以找到足夠的住宅用地，土地供應不足夠滿足需求的話，樓價自然便會上升。」

借鏡澳門租橫琴 內地建本港新市鎮

土地供應專責小組2018年12月向政府提交報告，經廣泛公眾諮詢後的民意調查亦顯示，棕地發展不論在問卷（87%）或電話調查（79%）均是本港市民最支持的造地選項，其次便是利用私人新界農地儲備。不過，莫家豪分析，大部分新界棕地及農地現均由私人持有，發展過程料磋商需時，若港府引用《收回土地條例》徵地，亦很可能會引起侵犯私有產權的爭議，不及填海或發展郊野公園邊陲地新增官地有效。

另外，莫家豪表示，由於本港屬彈丸之地，在經濟及社會上均需要走出去發展，故此他認為參與大灣區發展是不可逆轉的道路，他亦期望本港政府參考澳門政府向中央租用珠海橫琴土地的方案，在深圳或其他鄰近本港的大灣區的內地城市租用土地發展，包括興建大量公營房屋讓港人、特別是年輕人安居樂業，「近日我經常發夢，中央政府宣布將（大灣區城市）某一地方租用給香港發展，區內實行一國兩制，根據本港法律管治，並且興建大量公屋及居屋予年輕人居住，如果這件事真的發生了，對香港當然是好事，亦有利香港融入大灣區的發展」。

事實上，港區人大代表、香港發展研究基金主席鄭耀棠上周五（8日）便表示，將在月底全國兩會會議提案，建議中央在內地撥約30平方公里土地予香港發展新社區，希望容納50萬名香港永久居民居住，建議首選深圳、中山等鄰近香港的內地城市，該地管轄權歸香港，實行香港法律，而且可與本港形成一小時生活圈，配合大灣區發展。該新社區的規劃和佈局，將參考本港新市鎮的發展模式，除了有公、私營房屋外，亦有醫院、學校等設施。

總結是次訪問時，莫家豪強調，目前本港不少年輕人不止對住屋有要求，而且亦有其他理想，故此社會存在着深層次的政治矛盾，他除了期待港府增加住宅土地供應解決房屋問題外，亦鼓勵各界多與年輕人溝通，而他在課堂上便會鼓勵學生以事實為基礎（evidence based）去比較問題，「若年輕人認為民主很重要，他們可以比較民主程度不同的國家的政策有何異同，民主化對當地經濟發展、福利主義發展有何影響，他們研究及討論後料會有理性的答案，我覺得這也是教育的重要性」。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]