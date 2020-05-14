尖沙嘴舖1740萬沽 1年實蝕逾80萬

【明報專訊】零售前景欠明朗，有商舖業主持貨不足一年即沽貨離場。土地註冊處顯示，尖沙嘴柯士甸路15號嘉華大廈地下B1舖，面積600方呎，本月初以1740萬元易手，呎價2.9萬元，屬市價水平。原業主2019年5月以1660萬元購入商舖，及後反修例風波於去年6月初爆發，隨即以2500萬元放售，至今年初爆發新冠病毒疫情，接受較大幅度議價，終以1740萬元易手，較原叫價低760萬元或30%，而原業主持貨僅一年，帳面獲利80萬元，若計算購入的印花稅124.5萬元，以及兩次交易的佣金約34萬元等交易雜費，實際蝕逾80萬元或4.8%。
另市場消息指，屯門澤豐花園閣樓S1至14舖，面積3708方呎，新近連租約以2650萬元易手，呎價約7147元。原業主1998年400萬元購入，持貨約22年，帳面獲利2250萬元或5.6倍離場。
新世界部署推長沙灣樓花商廈
此外，新世界（0017）正部署推售、於上月已獲批預售的長沙灣荔枝角道888號甲級商廈。市場消息指，發展商計劃出售項目，預計呎價由1.3萬元起，若以最細單位面積約1200方呎計，入場費約1560萬元。
據悉，上述項目樓高31層，寫字樓由5至31樓，每層面積2.02萬至2.36萬方呎，每層提供14個單位，頂層30及31樓為特色樓層，另地庫設3層停車場，提供約241個私家車車位，項目預計2022年4月落成。