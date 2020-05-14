尖沙嘴舖1740萬沽 1年實蝕逾80萬

另市場消息指，屯門澤豐花園閣樓S1至14舖，面積3708方呎，新近連租約以2650萬元易手，呎價約7147元。原業主1998年400萬元購入，持貨約22年，帳面獲利2250萬元或5.6倍離場。

新世界部署推長沙灣樓花商廈

此外，新世界（0017）正部署推售、於上月已獲批預售的長沙灣荔枝角道888號甲級商廈。市場消息指，發展商計劃出售項目，預計呎價由1.3萬元起，若以最細單位面積約1200方呎計，入場費約1560萬元。

據悉，上述項目樓高31層，寫字樓由5至31樓，每層面積2.02萬至2.36萬方呎，每層提供14個單位，頂層30及31樓為特色樓層，另地庫設3層停車場，提供約241個私家車車位，項目預計2022年4月落成。