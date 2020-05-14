經濟

香港地產

盈翠一周兩誕樓王 3房實呎逼2.1萬

【明報專訊】二手樓市表現逐步回勇，青衣盈翠半島更於上周以1572萬元、實呎20,231元成屋苑分層樓王後，屋苑一周內兩度誕下新樓王。中原分行經理郭家強指，盈翠半島11座高層E室，實用761方呎，3房間隔，享煙花海景，以1578萬元零議價易手，實呎20,736元，創屋苑分層戶做價及呎價新高，並較上周12座高層E室所創的紀錄高約2%，單位原業主為新加坡籍人士，2007年510萬元購入上址，帳面賺約1068萬元或約2.1倍。

郭氏又指，盈翠半島本月錄得7宗成交，4宗呎價升穿2萬元水平。

同屬青衣的美景花園亦錄新高價成交，美聯高級分區營業經理黃淑賢指，屋苑10座中層D室，實用564方呎，3房間隔，新近以720萬元售出，實呎12,766元，較2018年屋苑做價舊紀錄705萬元升約2%，原業主1985年39萬元購入物業，帳面獲利681萬元或逾17倍。

傳禮頓山特色戶2.4億「賣殼」易手

此外，利嘉閣助理分區經理劉玉麟指，跑馬地禮頓山7座特色戶，市傳以2.4億元賣殼(公司買賣形式)連兩車位易手，實用3071方呎，4房雙套間隔，可望馬場景，實呎約78,150元，創屋苑成交價及呎價新高。

據悉，禮頓山車位每個市值450萬元，原業主2018年起以2.68億元放盤，資料顯示，物業2003年斥4695.1萬元以公司名義形式一手購入，該公司英文名稱屬普通話拼音，不排除為內地背景，其後該公司於2010年曾轉換董事，若最終落實成交，物業帳面將升值約1.93億元或4倍。

康怡2房實呎逼2萬 今年新高

鰂魚涌康怡花園呎價再逼近2萬元水平。中原首席分區經理楊文傑稱，康怡花園R座高層10室，實用466方呎，2房間隔，雖連租約仍以928萬元售出，實呎19,914元，為屋苑今年呎價新高。原業主2010年398萬元買入，帳面賺530萬元。康怡花園本月暫錄19宗成交，超4月份全月的16宗水平。

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