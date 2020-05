OMA by the Sea周日首輪開售268伙

暫收850票 超額2倍

OMA by the Sea是次新推的52伙,實用介乎338至472方呎,主打2房戶,佔整批逾七成;而周日開售的268伙,逾九成折實價低於600萬元,整批折實平均呎價12,734元。事實上,今個周末將有數個新盤出擊;會德豐(0020)將軍澳日出康城GRAND MARINI周六推售101伙,恒地(0012)牽頭馬鞍山迎海‧駿岸、嘉里(0683)九龍半山龍駒道緹山,周六分別推出15伙和1幢別墅招標,連同周日開售的OMA by the Sea,上述4個新盤周末兩日共推385伙。

周末4盤共推售385伙

此外,繼恒地(0012)大角嘴利奧坊‧曦岸、萬科長沙灣THE CAMPTON、永義(1218)九龍塘雋睿相繼上載樓書並擬短期開價後,市場消息指,英皇(0163)西半山摩羅廟街項目亦擬本月登場;項目主打200至300餘方呎中小型單位,提供約99伙。

另新盤市場昨沽20伙,其中新地將軍澳天晉IIIB期,連錄5宗成交、吸金逾9900萬元,售出單位包括2伙屬複式戶。保利(0119)啟德龍譽1A座26樓實用835方呎A室3房戶,原於本月2日以2630.91萬元售出,買家日前撻訂料遭沒收5%訂金涉約132萬元,但單位昨晚再以原價重新售出。