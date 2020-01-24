OMA by the Sea周日首輪開售268伙

暫收850票 超額2倍

OMA by the Sea是次新推的52伙，實用介乎338至472方呎，主打2房戶，佔整批逾七成；而周日開售的268伙，逾九成折實價低於600萬元，整批折實平均呎價12,734元。事實上，今個周末將有數個新盤出擊；會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MARINI周六推售101伙，恒地（0012）牽頭馬鞍山迎海‧駿岸、嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，周六分別推出15伙和1幢別墅招標，連同周日開售的OMA by the Sea，上述4個新盤周末兩日共推385伙。

周末4盤共推售385伙

此外，繼恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸、萬科長沙灣THE CAMPTON、永義（1218）九龍塘雋睿相繼上載樓書並擬短期開價後，市場消息指，英皇（0163）西半山摩羅廟街項目亦擬本月登場；項目主打200至300餘方呎中小型單位，提供約99伙。

另新盤市場昨沽20伙，其中新地將軍澳天晉IIIB期，連錄5宗成交、吸金逾9900萬元，售出單位包括2伙屬複式戶。保利（0119）啟德龍譽1A座26樓實用835方呎A室3房戶，原於本月2日以2630.91萬元售出，買家日前撻訂料遭沒收5%訂金涉約132萬元，但單位昨晚再以原價重新售出。