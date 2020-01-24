Wetland 2期折實均呎1.14萬 返疫前價 與1期相若 2房折實483萬入場

明報記者 張允亭

以毗鄰濕地公園為賣點的Wetland，第2期項目首張價單涉140伙，戶型涵蓋2房至3房，實用面積442至721方呎，並分佈於其中7座住宅大樓，惟未有別墅單位和1房細單位。價單定價由589.3萬至944.6萬元，維持最高直減折扣18%，折實價為483.2萬至774.5萬元，折實實呎介乎9701至12,461元。

首批140伙 六成折實600萬以下

價單顯示，折實價600萬元以下的單位共有87個，其中6伙折實價更低於500萬元，而折實實呎1萬元以下單位則有3伙。另整批單位按定價計，市值約10億元。首批入場單位為3座1樓A2室，實用418方呎，2房間隔，定價589.3萬元，折實價483.2萬元， 折實實呎11,561元。

新地副董事總經理雷霆認為，項目首批開價並非保守，又形容為「全城注目價」。他指，現時疫情逐漸受控，展望下半年樓市會有較佳表現，並指本港樓市向來具很強反彈力，市場信心回穩之際，購買力將再現，料全年樓價會有溫和升幅。新地代理總經理胡致遠則表示，項目本周五起，開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位予公眾參觀，本周稍後收票，並按市場反應部署月內開售。

首批價單提供4種付款方法，即供價可享最高18%直減折扣，而建築期最高則有12.5%折扣，兩者相距5.5%，與1期首批價單相同。

即供與建期折扣相距5.5%

而採用後者作付款方法的買家，方可承做高成數按保計劃。事實上，項目1期首輪推售便有高達84%買家以建築期付款，為年期比例最高的新樓盤。除此之外，今次發展商亦提供最高金額為樓價七成的備用第一按揭，首3年利率為P減2.85厘（P為5厘），其後利率為P加1厘，貸款年期最長25年，惟不屬於「呼吸Plan」（即買家毋須收入證明的高成數按揭計劃）。

值得一提的是，Wetland Seasons Park所在的天水圍第115區地皮，為新地於2014年以19.68億元投得，以可建樓面約104萬方呎計，每方呎樓面地價約1893元；換言之，新地是次開售Wetland項目，獲利甚豐。