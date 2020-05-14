湯文亮：投以桃木 報以瓊瑤

有老友問我是否「投桃報李」，其實是不一樣，投桃報李意思是美國退休基金向中國買45億美元股票，中國的回報是買相若銀碼的美國股票，而「投以桃木，報以瓊瑤」意思是對方這一些桃木作為燃料，回報是送給對方一些釀好的酒。

白宮雖贏牙骹 事實上是輸了

美國退休基金如果向中國買45億美元股票，中國的回報是最少買銀碼10倍以上的美國股票，究竟邊個蝕底，特朗普是生意人，一定知道關鍵所在。

我相信特朗普最近被新冠疫情搞到頭暈，否則不但不會阻止退休基金買中國股票，而且會大肆張揚，中國是否會10倍買美國股票還是其次，現在距離美國以《香港人權與民主法案》公布制裁名單還有大半個月，就算打加時，在人大政協兩會之後才公布，最多只能拖多一頭半個月。

現在不少中國人、香港人都靜觀其變，在制裁名單確認之前都唔會投資美國，當然唔會買美國股票，老實說，如果美國制裁中國一定會反制，造成一個兩敗俱傷局面。

威脅拒買中國股票 誰蝕底？

如果美國退休基金用45億美元買中國股票，代表美國不會有廣泛制裁名單，三幾個「二打六」做代罪羔羊或者會有，在中國方面，見到美國投以桃木，一定會報以瓊瑤，不但容許國人繼續買美國股票，而且不會減持美債。

所以，白宮的人只懂政治，不懂經濟，將一件對美國有利的事搞垮，特朗普騎在虎背上，想唔撐都唔得。

不過，事情又未到沒有彎轉的餘地，退休基金可以不理會白宮反對，不但用45億美元，甚至會用更多資金來買中國股票，至於《人權法》，大家最好唔好提，事情不了了之最符合美國利益。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]