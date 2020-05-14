周顯：投行為形象暫不炒人

我問她：「現時咁嘅局勢，究竟有沒有被炒危機？」

她說：「現時投行暫時不炒人，因為疫情當前，炒人形象不佳，但不排除等到疫情過後，先至動手。」

其實現在市况，人人都不好，一班人聚埋吹水，大家都說，以前很喜歡weekdays，因為白天有錢搵，搵完就去玩。但家陣白天辦公，個個電話都是追債，自己追人債，又沒有人還錢，反而日日希望快點過周末，過駝鳥日子。

辦公無聊 看「醫生」審訊打發時間

無聊之下，有好些朋友還組團去看醫生的審訊，反正在灣仔區域法院，食完午飯去剛好。

最happy的一個，就是任亮憲，賣掉了公司，有幾千萬現金，現時印印腳，我就成日約他食飯，屈他請。記得十幾年前認識他時，是個毛燥小伙子，現在已經變成了沉穩的大人。不過他辯論的打擊力，香港真的是沒有幾個人做得到，現在他又得閒，又有錢，問他究竟會不會參選立法會，他笑說：「你選，我隨時可以排第二！」

[周顯 投資二三事]