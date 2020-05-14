劉思明：生物科技熱潮 研發平台可吼

恒指低開後最多跌266點、低見23,979點回升，午後曾倒升74點，即市回順曾於24,200點有支持，惟尾市失守，收報24,180點，跌65點或0.27%；國指升3點。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.18%、0.54%。大市成交1035億元，低於60天平均一成多。

據《明報》港股數據庫，升跌比率44比56，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔半多；陽燭對陰燭為56比44，大市好壞參半，買盤動力稍強，沽盤相對溫和。

醫藥生物受捧 愛康康希諾納MSCI

行業的表現亦乏善可陳，本報數據庫追蹤的30個行業，有五成半多下跌，航空及相關跌1.44%表現最差，緊隨的航運物流、本地零售服務、能源及相關跌不足1%，且各有兩三成股份上升。上升行業，醫藥保健升1.37%表現最強，其次食物飲品、中資電力、家品及零售升逾1%，但各只有約六七成股份，亦非全面向好。

大市表現參差，醫療設備、生物科技、食物飲品、互聯網、服飾、日用品、物管等熱炒股份依然是追捧對象，強者愈強；事實上，MSCI昨公布半年度指數檢討結果，獲納入主要為醫療設備有愛康（1789）、生物科技康希諾（6185）、物管中海物業（2669）及保利物業（6049）、教育宇華（6169）及新東方在線（1797）、日用品飛鶴（6186）、維達（3331）等行業股份，而剔出主要是能源、水泥、鋼鐵、電力等行業股份，所以強者股為資金流向或大勢所趨。

方達追落後值博 短線待破4.6元

生物科技概念大熱，融資能力強，生物藥研發平台公司的生意愈做愈旺，之前提過多次的藥明生物（2269）昨再破頂，姊妹公司藥明康德（2359）亦升4%，市值較少的維亞生物（1873）飈升近兩成創上市新高，而與維亞市值相若的方達（1521）昨天蠢蠢欲動，走勢相對落後可以留意。方達去年收入增加兩成，純利大增逾六成，撇除上市後的上市開支減少及激勵計劃等因素，經調整純利增近三成，受惠行業增長及效率提升；隨着公司內部擴展及戰略收購提供貢獻，以及分配更多資源拓展中國業務（去年收入佔總收入三成），料可保持強勁增長。

股價方面，藥明生物一直強勢領漲，維亞破頂後無蟹貨阻力，惟急升或有後抽，宜候低吸；3月以來，方達反覆向好，但至今依然落後，其日前先後升穿50天線及4元高位，呈拾級向上，短線於4.6元待破，可候小回吸納，並設低收4元止蝕。

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