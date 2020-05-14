張兆聰：騰訊估值高 短線宜吸勿搶

美股無故急挫，納指更出現穿頭破腳的利淡形態。但跌市中，一些炙手可熱的股份如Twilio、Datadog、Upwork等依然大幅上升，債息也大致平穩，未有很強烈的避險情緒。美股升至現水平，遇上亞洲或有第二波疫情的風險，投資者一定會有些風險管理，例如趁高獲利、沽空弱勢資產進行對冲等，市况難免波動。但在聯儲局的無限量寬支持股市、華府不斷為失業人士提供援助，股市還是表現出經濟能V形反彈的走勢。在這個想法被證偽前，美股轉勢向下的可能不大。

匯控友邦等乏力 限制恒指升幅

亞洲股市偏強，中國內地及韓國再出現感染，但市場認為只屬個別事件，不影響重啟經濟步伐。中國高頻數據雖沒有顯示出V形反彈，但汽車銷售、樓市成交正回到疫情前水平，基建相關股份又強勢，再加上金融數據反映信貸回升，經濟正逐步向好利好全球。零售消費股相當強勢，啤酒、體育用品股都逼近高位，投資者提前部署行業全面復蘇。市場內部動力不錯，但指數受制於重磅股和板塊上升乏力，如匯控（0005）、中移動（0941）、友邦（1299）、中資金融股等。騰訊績優股價破頂，外圍已升至445元水平，帶動夜期也升超過200點。但筆者估計還是較難拉動恒指破位，尤其是標普警告香港被降級的風險正在上升，策略仍是炒股不炒市。互聯網醫療、手機設備股、物管股、軟件、醫療設備股都是分段趁低收集，機械設備和水泥則是較佳的舊經濟入市選擇。

炒股不炒市 互聯網醫療物管分段低吸

騰訊股價在首季業績前大漲，已預示會交出理想成績表。期內收入增長26％至1081億元（人民幣‧下同），高於市場預期7％。當中網絡遊戲收入增長31%至372.98億元，金融科技及企業服務業務收入增長22%至264.75億元，網絡廣告業務則增長32%至177.13億元。遊戲復蘇是預期之中，而在疫情下民眾無法外出消費，金融科技及企業服務仍能維持22％增長則有點令人意外，而網絡廣告增長更是強勁，是業績遠勝預期的一個重要原因。事實上，市場都擔心企業會在疫情下減少廣告開支，預期收入增長僅10％至20％水平，最終高達32％，有分析認為是企業集中資源在精準投放的渠道有關。

騰訊毫無疑問是疫情的大贏家，即使疫情逐漸結束，但遊戲的收入和盈利動力仍會很強，支付業務會因經濟重啟而加速，雲計算亦是大勢所趨，更有互聯網醫療、教育的新需求。至於廣告業務，當經濟顯著收縮仍能錄得高速增長，經濟重啟企業對前景更為樂觀，增長速度會更快。大行肯定會調高盈利預測及目標價，中線應有力破頂，但短線累積升幅不小，估值也處於高位，策略上宜吸勿搶。

[張兆聰 還看今朝]