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經濟
2020年5月14日星期四
技術取勝
投資策略
「宅經濟」推升盈利 騰訊ADR飈6% 手遊收入急增逾六成 兩年最勁
憂裂口高開 期權商掃輪證對冲
投資眾多惹關注 劉熾平：成本低
啟德商業地再流標 地政署：要保障公帑收入
測量師籲拆細 助增售出機會
九置：消費券不違法擬延長 金管局指免費換領多可豁免
美聯邦退休金投委會 暫緩投資中國股票
中芯首季多賺4倍至5億 勝預期
銀娛首季經調整EBITDA挫93%
巨額商譽減值 德昌電機去年轉蝕38億
標普：港評級下調風險急升 暫維持AA+ 指社會事件重燃成隱患
宏利：MPF退休後投資產品初步獲批
中外企業鐵礦石交易 錄首宗區塊鏈成交
京東旗下達達擬美上市 集資39億
主持長建股東會 李澤鉅感冒惹關注
鮑威爾大放悲觀言論 美股早段急挫 稱經濟跌勢史無前例 暫不考慮負利率
Chanel擬全球加價 疫情下韓國人趕掃貨
美擬增開採稀土產量 打破中國主導地位
張兆聰：騰訊估值高 短線宜吸勿搶
劉宇亮：行業加速復蘇 4S與車股同看好
李曉佳：中資全力助私有化 利豐真是「沉船」？
趙海珠：澳元整固 0.627水平值博
技術取勝：維他奶上望阻力32元
劉思明：生物科技熱潮 研發平台可吼
周顯：投行為形象暫不炒人
湯文亮：投以桃木 報以瓊瑤
Wetland 2期折實均呎1.14萬 返疫前價 與1期相若 2房折實483萬入場
OMA by the Sea周日首輪開售268伙
盈翠一周兩誕樓王 3房實呎逼2.1萬
尖沙嘴舖1740萬沽 1年實蝕逾80萬
嶺南大學副校長莫家豪：三招增供應穩樓價 予青年盼望
大灣區居民評香港「四不」 料與社會運動有關
技術取勝：維他奶上望阻力32元
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【明報專訊】中聯重科6.5元成支持（圖）
美團須守前高位114元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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