經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：澳元整固 0.627水平值博

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾及多位聯儲局官員將發表演說，市場關注局方在疫情下對經濟前景的看法。美國最新公布的4月份消費物價指數跌0.8%，為2008以來最大跌幅，市場仍然預期美國年底或有機會實行負利率。

紐元短線0.6265阻力大

新西蘭央行周三(13日)舉行了議息會議，維持利率於0.25厘不變，並將原來的資產購買計劃倍增至600億紐元；央行表示新型冠狀病毒影響全球經濟，預期新西蘭在通脹及就業方面都會有壓力，有需要或會進一步降低利率。

紐元兌美元在議息會議後即時走低，匯價由高位0.6096跌至0.6010。隨着新西蘭市面逐步解封，市場將會密切注視解封後的經濟活動狀况，預計匯價初步支持水平為0.5900，短線較強的阻力位於0.6265。

除了新西蘭外，澳洲亦從疫情中逐步解封，近日中美貿易關係再度緊張，或多或少影響商品貨幣走勢，但預期有關貨幣亦同時能受惠於中國更多的刺激措施。技術上，澳元兌美元自3月份大幅下挫至0.55水平後，已反彈近18%，匯價現正經歷整固階段。我們看好澳元兌美元的走勢，預期短線或會在一定範圍內區間上落，但長線隨著疫情減退，澳洲的經濟活動或能率先回復正常，預期澳元兌美元在未來12個月有機會走高。

澳元受惠中國刺激經濟

技術上，如果澳元跌至支持位0.6270，或能為投資者提供機會趁低吸納；預計技術阻力會處於在兩個較強水平，分別為0.6675和0.6820。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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